É pouco provável que haja frase tão comprometedora, assustadora até, proferida entre pares, como "temos de falar". É igualmente pouco provável que após esta não se siga um gélido e lancinante: "Eu quero o divórcio ." A opinião entre algumas das pessoas com quem comentei esta verdade é unânime: "precisamos de falar" e "eu quero o divórcio" são frases que convivem desde sempre. A facada no coração, a falta de ar, aquela tontura que sente quem recebe esta sequência de mensagens é indiscutível. E depois de largada a bomba, o drama, o horror e as chatices que, por norma, se escondem por detrás de um processo de divórcio. Ou então não.Há casos e casos e o final feliz também pode ser uma realidade quando o assunto é pôr um ponto final num casamento. Senão vejamos. Sérgio Penedo, de 42 anos, divorciado há 13 de Joana Lobo (também com 42 anos), prepara-se para rumar a terras algarvias e de sair de lá com cinco crianças que irão passar consigo a segunda quinzena daquele mês de férias. Matilde e João são seus filhos. Bernardo, Pureza e Benjamim, não. Mas vamos por partes porque a ciência por detrás das famílias modernas tem muito que se lhe diga. Chamemos-lhe os novos "contos de fadas".