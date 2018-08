Ryan Hickman não é o típico menino de sete anos. Em 2014, foi com o pai até a um centro de reciclagem deixar lixo e recebeu quase três euros em troca. Aí percebeu que era possível salvar o planeta e, ao mesmo tempo, ganhar algum dinheiro.

No dia seguinte, o jovem de Orange County, nos Estados Unidos, começou a "Ryan’s Recycling", uma empresa que recolhe e separa resíduos recicláveis e já requalificou mais de 50 toneladas de garrafas e sacos. O seu lema? "Salvar o planeta, uma garrafa de cada vez."

E o método foi simples: começar a distribuir sacos pelos vizinhos de maneira a que estes recolhessem as suas garrafas e latas usadas. Aquilo que no início parecia uma brincadeira virou caso sério: ao todo foram mais de 20 mil euros que o pequeno Ryan angariou com a sua empresa, com boa parte do lucro do negócio a ser doado a instituições de caridade – a maioria delas associações de apoio a animais. O restante valor é armazenado para os seus estudos futuros.

O interesse da criança pelo ambiente e pela reciclagem nasceu ao ver frequentemente notícias e imagens de animais marinhos que confundem plástico com comida. Agora, Ryan é também embaixador do Centro de Mamíferos do Pacífico, localizado em Laguna Beach, na Califórnia.

Inocente mas com um foco, o rapaz afirma à imprensa que o seu objectivo é "salvar o planeta e manter as garrafas e latas fora do oceano, para que os animais não fiquem doentes ou morram".

O seu projecto já chamou a atenção de nomes como a National Geographic mas a sua ambição não morre aqui: o próximo passo é comprar um camião maior, para que possa transportar maiores quantidades de resíduos recicláveis.