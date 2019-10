As bolachas, sumos, cereais e doces devem ficar fora da alimentação das crianças, tanto nas creches como em família. O sal deve ser diminuído (e nem sequer deve ser introduzido antes de o bebé celebrar 1 ano de vida).Talvez estas recomendações sejam já do senso comum, mas a Direção Geral da Saúde (DGS) e a Direção Geral da Educação (DGE) sentiram necessidade de as colocar num manual dirigido a pais e educadores. O documento é lançado para assinalar o Dia Mundial da Alimentação e traz diretivas (até agora inexistentes) para creches e berçários.Com a ajuda da bastonária dos Nutricionistas, Alexandra Bento , deixamos-lhe um guia prático sobre os lanches infantis.Para mim não faz sentido nenhum, porque se começa logo a rotular o comer não saudável como o comer da felicidade, do festivo, quando se deve é incutir nas crianças o comer saudável como o comer sano. Se tenho um dia em que devo comer tudo e isso é felicidade, está tudo mal. Tenho é que ter o contrário: em que o comer saudável é aquilo que me dá prazer. É apelativo, saboroso, interessante, moda, fashion.Pode ser muita coisa, temos que envolver as crianças, perguntar-lhes o que querem e conduzi-las para a opção saudável. Uma sandes pode ser interessantíssima ou desinterantissima, depende da maneira como a preparo. Posso ter uma peça de fruta fatiada, num prato bonito, envolvendo as crianças na confeção.A industria alimentar tem vindo a fazer um esforço grande de colaboração para alimentação saudável. Quando retira sal, gordura e, no caso das crianças, açúcar, poderemos estar a pôr em causa a não continuação de consumo, porque o sabor pode estar em causa. Ainda temos caminho a fazer.Não é só a indústria que tem que caminhar para ter alimentação mais saudável. Também os restaurantes, as cantinas , as cafetarias. É um contrassenso termos um conjunto de manuais para oferta alimentar e não fazermos a vigilância da quantidade de sal.Todos nós achamos que comemos com pouco sal. Mas o que é factual é que os portugueses, na sua globalidade, comem sal a mais.Se a população portuguesa consome o dobro do sal que costuma comer (ainda que ache que come pouco sal), comece a pôr metade do sal. Para os adultos o recomendado são 5 gramas, para as crianças são 3 gramas. Por isso, quem tem crianças em casa tem que pôr muito pouco sal. São os pais que têm que se adaptar às crianças.É uma alternativa, não é um substituto. Parecia-me muito melhor o pai ou a mãe pegar num quarto de pão e dar-lhe.Uma alternativa. Não são um substituto, nunca.As regras da DGE são para o ensino público obrigatório. As creches estão sob a alçada do Ministério da Educação, mas muitas são privadas ou Instituições de Solidariedade Social (IPSS), já que até aos 3 anos de vida, as crianças não entram no ensino obrigatório. Muitos colégios no ensino privado têm nutricionistas, em IPSS algumas – poucas – também têm. Muitas olham para o nutricionista como um gasto, um custo e não como um proveito para a instituição. E muitas olham para o nutricionista como o que vai fazer as ementas. A ementa é uma das funções, mas não será a mais importante dentro de uma escola: há a supervisão do cumprimento do que está estipulado na ementa e nos cadernos de capitações (isto é, as quantidades servidas) e fazem o envolvimento das crianças numa ação educativa.Tudo depende da criança que se tiver em concreto, se tiver baixo peso. É preciso termos cuidado com a maneira como interpretamos. A prevalência de excesso de peso e obesidade nas crianças ronda os 32% (somando excesso de peso com obesidade), claro que é um problema major, mas não nos podemos esquecer que 1% das crianças têm peso a menos. Temos que adaptar ao caso concreto.