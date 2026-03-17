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Vida

O Inferno na cozinha existe mesmo

Mónica Baltazar 17 de março de 2026 às 23:00

Dias de trabalho com 16 horas, pouco descanso e equipas desfalcadas resultam numa panela de pressão ao lume, deixando, muitas vezes, equipas à beira da explosão. Há relatos de queimaduras de 2º grau, pontapés e insultos como “burra”

Já se passaram quase seis anos, mas uma das pessoas que, em maio de 2020, trabalhava no restaurante Arkhe, em Lisboa, ainda não apagou da memória o dia em que viu Guilherme Möllering a sofrer queimaduras de 2º grau, nos dois braços, quando preparava um dos pratos da ementa daquele restaurante vegetariano, que entretanto encerrou. Na altura, Portugal saía do confinamento, a restauração abria com restrições e terão sido as condicionantes da pandemia que evitaram algo pior - a máscara que usava protegeu-lhe o rosto.

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