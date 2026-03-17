Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

HISTÓRIA. GÉNIO RUSSO E COLABORADOR NAZI

A vida do campeão de xadrez no Estoril

Susana Lúcio
Susana Lúcio 23:00

Alexander Alekhine sobreviveu à revolução bolchevique, saiu ileso das duas guerras mundiais, foi impedido de competir e morreu em Portugal, vítima de ostracismo – e da vodka.

Às 11 horas do dia 24 de março de 1946, a empregada do Hotel Parque, no Estoril, bateu no quarto nº 43, pois o hóspede, Alexander Alekhine, campeão mundial de xadrez, requisitara o serviço de despertar. Não obteve resposta. Quando um responsável do hotel abriu a porta, o campeão franco-russo jazia sentado num cadeirão, à frente do jantar da noite anterior.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Campeão Video jogos Jogo Regresso a Casa Rússia Portugal Odessa Primeira Guerra Mundial Mikhail Botvinnik Hotel Estoril Sport Clube Lusitânia Hotel Parque O Século Pariser Zeitung Países Baixos Segunda Guerra Mundial
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

A vida do campeão de xadrez no Estoril