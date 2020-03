ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de março de 2020.

Em meados dos anos 90 os Rio Grande cantavam um postal dos correios que dava notícias a um parente afastado. Contavam-lhe a dada altura que o rapaz trabalhava nos computadores e concluíam: "Dizem que é um emprego com saída." Do outro lado alguém não perceberia bem o que significavam os computadores (entidade vaga e futurista). Se reescrevêssemos a canção, hoje o rapaz com um emprego com saída teria de trabalhar com um pé no passado: na venda de roupas e acessórios em segunda mão e no upcycling, a atualização de peças antigas.O mercado de segunda mão prepara-se para rivalizar com a fast fashion - a Thredup, uma das maiores lojas online de roupa em segunda mão estima, no seu relatório de 2019, que em 2023 este mercado valha cerca de 45 milhões de euros (o dobro do presente) e que daqui a 10 anos ultrapasse a fast fashion.O entusiasmo sente-se na abertura de lojas do tipo mas também nos eventos de troca de roupa, em que cada participante leva roupa que já não usa como moeda de troca para peças que outros participantes tenham deixado de usar.