O duelo das manhãs da rádio está no ar

A Obercom aponta que as diferenças de share de audiência geral entre os dois grupos "têm sido percentualmente inexpressivas", pelo menos desde 2013. Mas os números representam apenas uma das faces da mudança. As duas rádios vão seguindo linhas semelhantes, dizem: uma programação jovem, com o entretenimento a cruzar-se com a informação e uma forte integração nas redes sociais. E outra grande mudança a sublinhar: cada vez mais se faz rádio "de uma forma jovem".



A expressão jovem aplica-se – e para o melhor dos eufemismos. Nas Manhãs da Comercial, Ricardo Araújo Pereira dá conta das previsões das temperaturas com o seu toque pessoal: "Em Évora e Beja ponham os torresmos no asfalto porque vão estar 34 graus."



Um bolso nas cuecas

"Isto parece improvisado mas ao mesmo tempo coreografado, não é?", pergunta-nos o humorista. Hoje chegou ao estúdio de T-shirt, calções de treino e ténis – é que a seguir tem treino de boxe. Foi em 2012 que Ricardo Araújo Pereira arrancou com a Mixórdia de Temáticas – e o responsável foi Luís Cabral, administrador do grupo, explica Pedro Ribeiro, que além de animador das manhãs é ainda director de programação da Comercial. "Perguntou-me: quem é o maior? E eu respondi: Ricardo Araújo Pereira. ‘Vamos buscá-lo!’ disse. E o resto é história."



Depois de algumas semanas de ausência, RAP anunciou o regresso – que só acontecerá em Janeiro. E porquê a antecedência? Pedro Ribeiro explica: "Queríamos evitar a ideia de que o Bruno vinha para o lugar de alguém, cada um tem o seu espaço e tempo." Refere-se à nova rubrica Não Tejas Medo, de Bruno Nogueira: "É empolgante e bom para a rádio dar a provar outros sabores aos ouvintes", explica sobre a novidade do programa da manhã, que nos picos de audiência ultrapassa um milhão de meio de ouvintes.



O tema sobre Bragança fica pronto. Todos se põem de pé para cantar (o momento é filmado e depois partilhado nas redes sociais). A estrofe ficou resolvida: "Diz que há chouriço de mel/ É tão bom que eu quase choramingo/ Há voos Bragança-Lisboa/ Exceptuando ao domingo."



Ora olham para os ecrãs dos computadores e telemóveis, ora seguem os apontamentos em papel. Apesar dos momentos estipulados (como, por exemplo, as previsões meteorológicas, os anúncios publicitários ou as rubricas, como O Homem que Mordeu o Cão, de Markl), não existe guião. "Se calhar tem a ver com o facto de nos conhecermos há muito. Isto já é natural. Tanto que, às vezes, se soltam palavrões no ar", diz Markl.



Falam das coisas que os exasperam. "Queria falar convosco sobre as minhas cuecas", anuncia Markl. "É que notei que tenho umas cuecas com um bolso dentro, intriga-me isto." Um comentário no Facebook desvenda o mistério: "Um ouvinte está a dizer que o bolso é para guardar as cuecas", grita Vera Fernandes da outra ponta do estúdio.



Vera é a recém-chegada (está no programa desde o Verão de 2017). Aterrou como elemento novo num grupo de homens mas com táctica definida: "Fingi que os conhecia desde sempre e fui-me adaptando a cada um." Já encontrou o seu lugar, diz. E não se maça quando lhe chamam Vanda (em referência a Vanda Miranda, anterior locutora) como hoje aconteceu com RAP, que logo corrigiu, atrapalhado. O engano aconteceu em directo mas riram-se com a situação: admitem os erros. Essa partilha pessoal é fundamental para criar uma relação com o ouvinte, explica Pedro Ribeiro. "Dizes que tens dores de garganta e as pessoas mandam mezinhas e perguntam ‘então, já vai melhor?’ É incrível."



É em nome da proximidade que se aventuram. Pedro Ribeiro lembra que além das parcerias alinhavadas pelo departamento comercial, também os animadores fazem propostas a marcas ou empresas: já fizeram emissões em autocarros da Carris – para viverem o trânsito e a confusão ao mesmo tempo que o ouvinte –, mas também já passaram uma noite na Ikea. Cada um tinha o seu quarto, mas não conseguiram descansar. "Eles nunca desligam as luzes. À 1h está a chegar mercadoria, às 3h estão a limpar a loja." Às cinco ainda não tinham pregado olho, recorda: "Só pensávamos: ‘isto foi um erro’." Pelas 7h estavam a fazer a emissão directamente da loja, onde até estiveram nas caixas, a atender clientes.



Sandes e Elton John

A alguns quilómetros de distância, já em Benfica, os mandamentos da proximidade também são seguidos. Pedro Fernandes conta, no ar, as peripécias da despedida de solteiro de um amigo. Conta que visitaram um bar de strip – o problema é que a stripper estava de folga.



Estamos no Café da Manhã, da RFM. Mariana Alvim faz uma apresentação rápida: "O Nilton é o humorista, o Pedro é tonto e eu sou a organizada." Ri-se, enquanto olha para a lista de tarefas daquela manhã. O programa conta com a rubrica Pastilhas para a Tosse, de Nilton – que continua a arrecadar telefonemas embaraçosos – e Qual é a Música?, que convida os ouvintes a cantarolarem um tema que o grupo tem de adivinhar. Nos Macaquinhos de Imitação, os ouvintes propõem aos animadores que reproduzam sons do dia-a-dia: a maior parte dos desafios, para imitar animais, ferramentas ou fazer rap, é aceite; mas também já houve recusas, como quando pediram que Mariana fingisse um orgasmo. A proposta foi barrada na equipa de produção.



O programa matinal tem limites definidos. "São rubricas mais orientadas para a família", explica Pedro Fernandes. "As crianças gostam de ouvir e jogar com os pais enquanto estão no carro, a caminho da escola." As famílias são fãs – isso é claro, principalmente nos meses mais quentes. Pedro Fernandes acrescenta: "Temos famílias que, antes de irem de férias para o Algarve, vêm aqui para nos conhecer." Pais e miúdos pedem à equipa de produção pa-ra os conhecerem pessoalmente. Eles acedem, com um sorriso. Como o fazem na rua, aos beijinhos, abraços e conversas de desconhecidos. É nessas alturas que percebem o alcance do programa. "No último fim -de -semana, em Berlim, o senhor do cafezinho onde estava veio ter comigo – queria contar que me ouvia na rádio online", lembra Nilton.

Depois de cada emissão, o grupo tem encontro na cantina; vão com a produção tomar o pequeno-almoço. É o momento da pausa: com direito a chá, sandes – e ovo mexido, no caso de Pedro Fernandes – e também oportunidade para discutir ideias para o programa seguinte. "Não podes deixar passar nada", sublinha o produtor Duarte Pita Negrão. "Se tu falhas, a concorrência acerta." Criar momentos memoráveis é o objectivo. "A ideia é que à mesa de jantar se comente: ‘Ouviste o que o Pedro Fernandes disse?’"



A atenção aos temas quentes é essencial: assim nasceu a Rainha da Malveira, tema de Pedro Fernandes que usa Candle in The Wind, de Elton John, para satirizar a transição de Cristina Ferreira para a SIC. São ideias que surgem fora de horas – têm grupos de WhatsApp para estarem sempre em contacto com a produção. Que o diga Nilton, que às 5h30 já está bem desperto, a trocar ideias com Duarte Pita Negrão – assim se faz um programa que chega, nos picos, a 1,3 milhões.



Abatanado e silêncio

Com um percurso sólido na televisão, Pedro Fernandes está há dois anos na RFM. "A rádio permite que as pessoas não se esqueçam de ti. Pode ser muito benéfica para a carreira." O locutor deixou de ser anónimo. Passou, aliás, para o extremo oposto: é a estrela. "Hoje em dia as plataformas para ouvir música são imensas. Aquilo que distingue a rádio é o elemento humano", explica o director de programação da RFM, António Mendes. Foi em 2016 que, ao lado de Nilton, surpreendeu o apresentador com o convite: "O Pedro tem empatia com o público, sentido de humor apurado e é um dos grandes comunicadores do momento."



A animação vai sendo intercalada com os anúncios publicitários que são essenciais. "A rádio vive da publicidade a 100%. Isto além dos eventos que temos, como o RFM Somnii [festival de música]." O festival de música começou em 2012, na praia de Moledo, e contou com 10 mil pessoas. Entretanto, mudou para a Figueira da Foz e nesta edição juntou 100 mil. Os eventos paralelos também são uma realidade da Rádio Comercial, que todos os anos tem o Xmas in the Night – o concerto de Natal põe os animadores no palco do Altice Arena, em Lisboa.



A seguir à RFM, a Renascença é a rádio com maior audiência do grupo Renascença Multimédia. Nas manhãs, é Carla Rocha que dá os bons -dias ao lado do jornalista Miguel Coelho. Essencialmente informativo, o programa procura "explicar o mundo e o que se passa de uma forma simples", diz Carla Rocha, que ao lado de José Coimbra foi a voz do Café da Manhã durante 10 anos. Em 2016, fez a transição para a Renascença. "Não mudei o meu registo. Apesar de estarmos a noticiar, pode ser um programa bem -disposto."



Tornou-se uma das mais populares vozes femininas da rádio – uma característica que partilha com Vanda Miranda que, ao lado de Paulo Fernandes, apresenta o programa da manhã da M80 (Grupo Media Capital Rádios). Neste momento, é a rádio que atinge valores mais altos de audiência entre as rádios de menor audiência. Todos os dias contam com o humor de Susana Romana, que tem a rubrica Macaquinhos no Sótão. "Foi uma aposta minha", explica Vanda Miranda à SÁBADO. "O humor na rádio é só feito por homens… achava que precisávamos de mulheres engraçadas e a Susana tem um humor inteligente." A locutora vai celebrar, no próximo ano, 30 anos de rádio. O longo percurso conta com 10 anos nas Manhãs da Comercial: foi em 2016 que fez a transição para a outra rádio do grupo, onde assumiu maiores responsabilidades. "Convidaram-me para anfitriã e deram-me carta-branca."



Todos os dias faz uma sesta, a meio da tarde, que lhe dá energia para o resto do dia. Algo comum a todos os locutores é o facto de não se habituarem à violência do horário. Carla Rocha confessa, entre risos, "a vontade de bater em alguém" quando o despertador toca. A sua arma secreta? Um pequeno-almoço tranquilo com café abatanado. Já Pedro Fernandes precisa de silêncio na viagem de carro para carregar energias e Nuno Markl aproveita todos os minutos para dormir: o despertador toca às 6h30, mas só se levanta às 6h40. É uma correria para chegar a horas. Depois de noites difíceis, Mariana Alvim, mãe de três rapazes, aproveita o caminho para treinar a voz. Não quer que os ouvintes a sintam sonolenta. É um horário duro – mas tem a sua recompensa, garante. "Quando acordo digo ‘que horror’ mas acabo o programa e penso ‘quero fazer isto para o resto da minha vida’."



Artigo originalmente publicado na edição n.º 754, de 11 de Outubro de 2018.

O que é que vamos fazer com estes versos? O que é que se diz sobre Bragança?" São 9h15 e o tempo aperta: Vasco Palmeirim, Pedro Ribeiro, Vera Fernandes, Nuno Markl e Ricardo Araújo Pereira estão prestes a cantar New York, New York com letra adaptada, sobre as maravilhas da cidade de Bragança. Problema: a letra ainda não está finalizada. "Bragança a Lisboa já não demora 9 horas, uma e meia é na boa… epá mas auto-estradas não rima com horas." Pedro Ribeiro desanima. E o tempo passa.No estúdio da RFM, o problema é outro: uma criança pede que imitem o som de uma mãe ganso a defender os seus filhos. Mariana Alvim respira fundo antes de começar o grasnido, virada para a parede, para evitar que as gargalhadas estraguem a prestação. Seguem-se Nilton e Pedro Fernandes, que acaba por vencer a rubrica Macaquinhos de Imitação.Os programas começam cedo mas fluem a um ritmo alucinante. Entre as 7h e as 11h da manhã há música, entrevistas, concursos e humor. Em Portugal, duas estações estão no top das mais ouvidas no horário nobre da rádio. O Observatório da Comunicação (Obercom) lembra que, segundo números de 2017, o programa da manhã da Rádio Comercial fica à frente do da RFM, com uma diferença de 1,8% de valor de share. Já o último Bareme Rádio (estudo Marktest), de Junho de 2018, mostra a Comercial à frente da RFM na AAV (audiência acumulada de véspera) por 0,3%. É uma luta renhida.