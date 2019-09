A jovem ativista Greta Thunberg esteve recentemente em Nova Iorque para discursar frente a alguns dos maiores líderes mundiais, a favor do meio ambiente e da mudança de mentalidades. O seu discurso foi reproduzido em milhares de meios de comunicação e houve até algumas paródias. Mas teve também direito a uma versão de death metal. A jovem ativista já reagiu à canção.





John Mollusk, o autor da versão.



Pode ouvi-la abaixo:

I have moved on from this climate thing... From now on I will be doing death metal only!! https://t.co/mYqXxFuE77