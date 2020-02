O discurso de abertura dos Óscares: da falta de mulheres ao único nomeado negro

O discurso de abertura encabeçado pelos atores Steve Martin e Chris Rock na 92ª edição dos Óscares foi, como tem sido hábito, dirigido às críticas que têm sido feitas à cerimónia.





e Billy Porter

na categoria de Melhor Realização?". À qual, Steve responde: "Vaginas?". A resposta levou a aplausos por parte do público como reação.



Da crítica pela falta de mulheres na categoria de Melhor Realização à questão racial,

Martin e Rock elogiaram

Cynthia Erivo - a única nomeada negra - pela sua interpretação como Harriet Tubmanl, uma escrava que escapou e, subsequentemente, resgatou cerca de 70 pessoas escravas, incluindo familiares e amigos, escondendo-os.



"

antes de gritar: "Eddie [Murphy], eu adorei-o em

Dolemita

!".

Martin e Rock tomaram o palco após o momento musical inicial de Janelle Monaee denunciaram a falta de mulheres na categoria de Melhor Realização e também de nomeados negros, as duas falhas mais apontadas pelos críticos.As piadas iniciais deram lugar à questão de Martin: "O que faltaCynthia Erivo fez um trabalho tão bom a esconder pessoas negras em Harriet que a Academia a escolheu para esconder todos os nomeados negros!", atirou Chris Rock

No seguimento da crítica, Martin assinalou que em 1929 não havia atores nomeados aos Óscares. Com sarcasmo, Rock responde: "Sim, e em 2020 temos um".



Steve Martin: "Think how much the Oscars have changed in the past 92 years...back in 1929, there were no black acting nominees."



Chris Rock: "And now in 2020, we got one." https://t.co/NJ7Y0X0Wco #Oscars pic.twitter.com/R3vfruEEvn