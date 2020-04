Sobre o Autoritarismo Brasileiro Foto: D.R.

Estudar o passado para entender o presente e alterar o futuro? Sobre o Autoritarismo Brasileiro torna esse motivo da História numa leitura pertinente, acessível a qualquer leitor. A mais recente obra de Lilia Moritz Schwarcz, doutorada em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, com 62 anos, revela como a história não cura, mas pode mostrar-nos o caminho. Especialmente nos dias que correm.As "cadeirinhas" ou "seges" são símbolos da desigualdade, do privilégio, imagens-sintomas, de como o Brasil foi construído sob o signo da escravidão, dessa marca que é ao mesmo tempo visível e invisível. Queria que a capa chamasse a atenção sobre esta especificidade da história brasileira, de ter sido o último país que aboliu a escravidão, de ter recebido metade dos africanos que saíram forçadamente do seu continente e ter a escravidão em todo o seu território. Era uma escravidão tão naturalizada (com muitas aspas) que vai ao encontro do que essa fotografia mostra; uma situação de extrema violência, mas exposta de uma maneira muito naturalizada.Penso que o momento atual do Brasil, como se diz aqui, foi o "estoiro da bolha". Mas já vinha pensando nisto. Quando escrevi o livro Brasil: Uma Biografia [com Heloísa Murgel Starling], chamávamos a atenção de como existiam duas estruturas básicas na história brasileira, uma é a escravidão e o racismo, e a outra é o mandonismo e o autoritarismo. Agora queria falar para um público mais amplo, sair da bolha, do universo da academia, que é fechado.Muita. Se notar como eu começo o livro, falando da criação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o que tento mostrar lá é que a história sempre foi um player fundamental no Brasil. Por exemplo, há uma historiografia muito forte, internacionalmente reconhecida, que se refere aos estudos de escravidão: porque mostra que os escravos não foram só vítimas mas também foram protagonistas dessa história, mudando o eixo de análise. Também há uma historiografia muito forte sobre o contexto do golpe militar de 1964. Não me parece uma coincidência que esses dois temas estejam passando no Brasil por um revisionismo terrível. No dia 31 de março, o dia do Golpe, Bolsonaro e alguns chefes militares saíram dizendo que foi um golpe de democracia. Ora, o golpe de 1964 impôs aos brasileiros 17 atos institucionais que cessaram todos os direitos dos brasileiros. Caçaram, mataram, fizeram sumir. Eu considero um desrespeito para com os mortos, e para a nossa história, um Presidente fazer esse tipo de declaração. Também não me parece obra do acaso que a questão da escravidão esteja muito no centro de fogo da historiografia brasileira, que tem uma fação mais retrógrada, que começa por dizer que foram os próprios africanos que se escravizaram, que a culpa é dos africanos. Esses são processos de negacionismo.Muito, muito. Acho que ao nível global há uma reversão, seja em relação a mulheres ou grupos minoritários, como os indígenas - é um problema da América Latina, como um todo. E, claro, a questão da imigração: a Hungria teve esse papel de proeminência negativa, no sentido de fechar as suas estações de comboio aos imigrantes. Estamos falando de pessoas que são cidadãos e que, de repente, são transformados em estrangeiros. Trump tem feito isso com grande regularidade.Há uma grande personagem de Machado de Assis, que se chama Conselheiro Aires, e ele tem uma frase sensacional: "As coisas só são previsíveis quando já aconteceram." Mas penso que nunca saímos de uma crise de forma igual. Tenho a certeza de que vai alterar algumas das nossas verdades mais instaladas. Pela própria experiência da quarentena, do luto, de lidar com o luto, de lidar com este inimigo invisível. Tenho muito medo de que esta crise venha acentuar as desigualdades sociais, ao invés de as atenuar.Ed. Objectiva304 págs€17,90