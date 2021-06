Salma Hayek: três shots de tequila no cinema

A atriz regressa esta semana às salas com O Guarda Costas e a Mulher do Assassino, no qual faz valer a sua presença tão vulcânica como a aguardente típica do seu México natal. Conheça-a melhor.

Salma Valgarma Hayek Jiménez, 54 anos que mais parecem 39, menina rica ontem e sempre, filha de um gestor da indústria petrolífera mexicana (a origem libanesa vem do pai) e de uma cantora de ópera (as raízes espanholas estão na mãe), casada desde 2009 com um dos maiores milionários europeus, o titã do mercado de luxo François Henri-Pinault - após despachar os gigantes do retalho francês Printemps ou La Redoute, é dono da Gucci, Balenciaga, Stella McCartney, Boucheron, Alexander McQueen e da Yves Saint Laurent, entre iguarias menores -, passou por três fases de vida e carreira: bomba sexual, atriz consagrada e figura poderosa da Hollywood do século XXI.