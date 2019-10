Papa nomeia Tolentino de Mendonça como cardeal O arcebispo português junta-se aos cardeais José Saraiva Martins, Manuel Monteiro de Castro, Manuel Clemente e António Marto. - Portugal , Sábado.

a D. José Saraiva Martins, D. Manuel Monteiro de Castro, D. Manuel Clemente e D. António Marto.

Na véspera de ser elevado a Cardeal pelo Papa Francisco, juntando-se a uma lista de 45 sacerdotes portugueses que já o foram, José Tolentino Mendonça disponibiliza nas lojas o seu novo livro, Uma Beleza Que nos Pertence. Segundo a editora Quetzal, responsável pela publicação do livro, esta é "uma coleção de aforismo e citações sobre o sentido da vida, a beleza das coisas, a presença de Deus, as dúvidas e as incertezas espirituais dos nossos dias".O poeta, sacerdote e professor madeirense tem já mais de três dezenas de livros editados, entre os quais O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas, de 2017, ou o Elogio da Sede, de 2018. Desta nova obra fazem parte citações tais como: "O grande risco é o de nos deixarmos mergulhados numa vida inautêntica, uma vida que não é vida, feita de imagens e de aparências. O que passa a contar, no fundo, é a ilusão que se projeta e que é preciso salvar a todo o custo. Hoje muita gente parece mais interessada em salvar as aparências do que em salvar-se a si própria. Num vazio sempre mais amplo, a imitação acaba por obscurecer o original. E assistimos ao triunfo da sociedade do espetáculo, gerida por uma ética provisória e funcional, que não chega a tocar o homem."O anúncio que José Tolentino Mendonça iria ser nomeado cardeal neste sábado foi feito pelo Papa Francisco no dia 1 de setembro, após o angelus, fazendo parte de um grupo de 13 sacerdotes que se tornaram os novos cardeais do Vaticano . Do Colégio Cardinalício fazem já parte