Nova SBE recebe ERA chair de inovação social. 'Queremos projetos de construção da comunidade'

A Nova SBE recebeu pela primeira vez uma ERA chair, atribuída ao projeto SOCIALinNOVA-HUB, na área da inovação social. O projeto no valor de 2,5 milhões de euros vai permitir contratar profissionais e ampliar a capacidade de investigação da instituição. Para gerir a cátedra ERA (Espaço Europeu de Investigação, ERA, na sigla em inglês) foi contratada a investigadora Anne-Laure Fayard que falou à SÁBADO deste novo desafio.



Escola pretende usar fundos do projeto para a posicionar "como a referência europeia da investigação em Inovação Social". Em Portugal há três semanas, Anne-Laure Fayard refere ter já algumas ideias para implementar no âmbito desta cátedra. A investigadora espera fechar a equipa até ao final do ano e admite que um dos objetivos é pensar "não apenas em investigadores com trabalhos académicos, mas com projetos baseados na comunidade e na construção da comunidade".



O SOCIALinNOVA-HUB quer também estar ligado a redes internacionais de universidades na área da inovação social e da sustentabilidade. Além de ligações a nível nacional e até dentro do próprio universo da Universidade NOVA - "onde já existem vários projetos de inovação social e sustentabilidade a funcionar" - que a professora, que estava na NYU Tandon School of Engineering, quer também aprofundar através deste programa da Comissão Europeia.