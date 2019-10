Já há novidades sobre a nova aventura de Astérix, o gaulês. O herói criado por René Goscinny e Albert Uderzo há precisamente 60 anos vai ter de proteger Adrenalina, a filha do líder gaulês Vercingétorix.Adrenalina é perseguida pelos romanos e encontra refúgio na aldeia dos irredutíveis gauleses. Mas como em muitos dos álbuns da série em que há adolescentes, não serão os romanos os únicos a causar desconforto. Também as diferenças geracionais entre Astérix e Obélix e Adrenalina vão causar desconforto. De acordo com as primeiras informações avançadas, será a filha de Vercingétorix a protagonsita da obra e não a dupla habitual de gauleses.Rapidamente foram encontrados traços entre a jovem Adrenalina e a líder do movimento estudantil pelo clima Greta Thunberg. A protagonista desta obra usa, tal como a jovem sueca, uma trança e uma atitude de quem não tem medo de defrontar os mais poderosos.Este será o 38º álbum de Astérix, o gaulês, e sairá a 24 de outubro. A acompanhar o lançamento da capa, a editora divulgou igualmente uma "entrevista" à jovem Adrenalina que pode ler abaixo. A história ficou a cargo de Jean-Yves Ferri que tem sido responsável pelos últimos livros da coleção.Vercingétorix foi um líder gaulês que liderou uma revolta contra o império romano no século I a.C. O guerreiro terá servido de inspiração para a personagem de Astérix. Depois da sua rendição, o gualês foi levado para Roma onde esteve preso durante vários anos. No final da sua vida foi forçado a caminhar pelas ruas da capital do império, manietado e atado ao carro do imperador Júlio César (o antagonista principal de Astérix e Obélix). Mais tarde foi estrangulado, por ordem imperial.