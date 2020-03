Crítica de cinema: Histórias Que Fazem o Coração Crescer

As tendências da dinamarquesa Lone Scherfig para o preciosismo melodramático são conhecidas: Italiano Para Principiantes (2000) permanece o seu melhor filme e, apesar do curioso Heróis da Nação (2016), a restante obra alterna entre o academismo (Uma Outra Educação) e o choradinho ungido por doença crónica (Um Dia).





O universo e o ponto de vista deste novo filme – um olhar-mosaico sobre a vida de anónimos, indigentes, esquecidos e agredidos na grande cidade - requereriam precisão no registo e secura no tom. Mas a foragida de violência doméstica (Zoe Kazan), a enfermeira/terapeuta comunitária (Andrea Riseborough), o ex-presidiário (Tahar Rahim) ou o desastrado de baixo Q.I. (Caleb Landry Jones) cruzam-se com calculismo, como se um pouco imaginativo deus ex machina congeminasse os passos da salvação.Restam as belas pausas, hesitantes, de Bill Nighy e a saudade de filmes como O Santo de Forte Washington.

Histórias Que Fazem o Coração Crescer

De Lone Scherfig

Drama x Grã-Bretanha/Suécia/Dinamarca x 112m x M/12

Com Zoe Kazan e Andrea Riseborough

Nota: 2 estrelas