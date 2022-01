Nos bastidores de The Voice: Shots, gritos de guerra e muita música...

Quando Aurea viu um lacrau – entenda-se, um escorpião venenoso – em cima da sua perna enquanto estava sentada nas icónicas cadeiras do The Voice Portugal, teve o impulso imediato de o sacudir com a mão. O lacrau foi parar em cima de Diogo Piçarra que estava a falar com um dos concorrentes das provas cegas. Não estavam em direto e Aurea tentou chamá-lo (ele não deu por nada) para lhe dizer: "Tens um lacrau." Marisa Liz interrompe a conversa: "Eu não vi isso. Acho até hoje que é mentira." Diogo reforça: "Não é mentira. Era tipo um escorpião, juro-te."



O ambiente entre os quatro mentores do programa da RTP 1 – está a faltar aqui António Zambujo – é o de velhos amigos do liceu, sempre numa troca de galhardetes, mas que rapidamente se transforma numa conversa séria sobre música.

No dia 9 de janeiro, quando os quatro se sentaram para conversar com a SÁBADO, antes de mais uma gala, não tinha havido nenhuma destas peripécias. Nem água entornada nos vestidos, nem curto-circuitos nas cadeiras – "uma vez chegou a deitar fumo", contam – e ninguém no público tinha tido uma quebra de tensão. Só houve mesmo tensão quando se falou de vencedores ou de revistas cor-de-rosa. Já lá vamos.