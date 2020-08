No Brasil, a ficção ajuda a sobreviver ao vírus do preconceito

Esmir filho, o criador de Boca a Boca, novidade na Netflix, diz que "a série é sobre o vírus do conservadorismo". Foi na epidemia de sida, motivo de preconceitos face aos doentes, muito para lá dos comportamentos de risco, que se apoiou para engendrar esta história entre a ficção científica e o thriller, com ação numa cidade brasileira imaginária, chamada Progresso - na realidade filmada a 269 quilómetros de Brasília, em Goiás Velho.O argumentista e realizador queria abordar questões ligadas à sexualidade e nem lhe passava pela cabeça que acabasse por estrear em plena pandemia de Covid-19. Simplesmente, por coincidência, aconteceu, mas para ele foi uma sorte: no Brasil, anda a bater recordes, por um lado porque as pessoas estão mais em casa, a ver séries, por outro porque é o contexto ideal para falar de um vírus altamente contagioso que assola uma comunidade - de repente, o tema interessa a toda a gente e, de uma semana para a outra, Boca a Boca, tornou-se um sucesso e uma das séries mais vistas de sempre da Netflix. Em Portugal, vai pelo mesmo caminho.Com Michel Joelsas, um ator revelado aos 10 anos com O Ano em que os Meus Pais Saíram de Férias, um drama de 2006 que se fartou de receber nomeações e prémios em festivais (e que em 2015 também participou em Que Horas Ela Volta?, distinguido em Sundance e Berlim), Boca a Boca expõe uma terra de contrastes como o próprio Brasil é, confrontando o passado colonial, ligado à agricultura, com o presente, dominado pela tecnologia.É nesse contexto que surge um vírus altamente contagioso, que se transmite através dos beijos, em festas combinadas por smartphone. Semeia-se o pânico entre os jovens daquela comunidade e os conservadores surgem de todo o lado, baseando-se em preconceitos sexuais, raciais e sociais para lhes apontar o dedo: a praga, para eles, é castigo divino."O comportamento das pessoas, face a quadros epidémicos, é sempre parecido", comentou à revista Metrópoles Esmir Filho, que se baseou muito na trama de Black Hole, saga norte-americana (multipremiada) em banda desenhada, criada por Charles Burns e publicada entre 1995 e 2005, em que um vírus contagioso provoca mutações genéticas em adolescentes (sendo essas mutações afinal uma metáfora para a natural transformação do corpo humano nesse período da vida).A série acaba, pois, por ser uma reflexão sobre a forma como as pessoas reagem à pandemia, alimentando preconceitos que se revelam castrantes, que calam a livre expressão da sexualidade. "Afinal, o que é pior? O próprio vírus ou a homofobia e o racismo?", pergunta, em tom retórico, Esmir Filho. Sobreviver ao preconceito, não à infeção, dá o mote à história.Não é o único sucesso vindo do Brasil - outrora apenas conhecido como grande produtor de telenovelas - do serviço de streaming: há outros bons exemplos que atestam a vitalidade da ficção brasileira, um fenómeno que começou em 2016 com o êxito de 3%, distopia pós-apocalíptica com um grupo restrito de jovens em luta por um futuro num lugar melhor que a terra devastada onde nascem. Em agosto surgirá a quarta e última temporada.Coisa Mais Linda, com ação no Rio de Janeiro dos anos 50, nos tempos da criação da bossa nova, de enredo feminista e fundo de thriller, e já com duas temporadas na Netflix, é outro caso de sucesso, a par de Irmandade, policial intenso com trama entre a prisão e as ruas e a presença magnética do também músico (revelado no cinema em 2002 com Cidade de Deus, à época nomeado para quatro Óscares) Seu Jorge.Num segmento mais juvenil, também Sintonia, retrato do Brasil urbano atual, que tem na música funk o seu segredo e cruza crime organizado com espiritualidade e ascensão ao estrelato, se revelou um êxito, marcando até a moda (e os cortes de cabelo) no país do Carnaval. A segunda temporada está já em produção.