Natal imersivo d'OCUBO chega à Alfândega do Porto

Após o êxito de Impressive Monet & Brilliant Klimt, a Immersivus Gallery, o primeiro espaço de experiências artísticas imersivas em Portugal, a funcionar na Alfândega do Porto, acolhe a partir de 19 de novembro uma nova proposta do atelier OCUBO: O Fabuloso Circo de Natal Para desfrutar em família, este espectáculo que se desenrola nos subterrâneos da Alfândega – sempre na observância das regras impostas pela DGS – inicia-se numa "tenda mágica", à qual todos são chamados pela voz de Nuno Markl.A partir daí, as personagens, ambiente, animações e hologramas vão transportar miúdos e graúdos para um verdadeiro circo de Natal, com referências adaptadas à cidade do Porto.Lá estarão O Mágico, a fazer truques, A Orquestra, a tocar – a espaços, desafinando, para um efeito cómico –, O Palhaço, a interagir de forma palerma com as performances dos outros artistas, e Os Acrobatas, a pular entre janelas.Há ainda números artísticos dos quatro cantos do mundo, uma fauna sem precedentes de animais virtuais, bem como hologramas de projeções imersivas com o público no centro da acção, para ver até 10 de janeiro de 2021, em quatro sessões diárias (10h, 11h, 17h e 18h), de terça a domingo (exceto este fim de semana, com sessões apenas às 10h e 11, devido às medidas do estado de emergência)Os preços dos bilhetes variam entre €6 (dias úteis) e €9 (fim de semana) e as crianças até aos 3 anos não pagam.