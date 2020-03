Missas em streaming ou mesmo confissões por telefone. Em tempos de grandes necessidades, são necessárias grandes soluções. Ou pelo menos criativas. Segundo o padre Anselmo Borges, a Igreja tem se comportado bem nesta pandemia, mas poderia ter reagido de forma mais rápida.





utor de vários livros - como Francisco. Desafios à Igreja e ao Mundo - e colunista do Diário de Notícias, diz que tal como Jesus era simples, agora temos de ir ao essencial. "S

padre, da Sociedade Missionária Portuguesa, e doutorado em Filosofia pela Universidade de Coimbra de cuja Faculdade de Letras é Professor,

O professor universitário, aerá essa oportunidade para a Igreja, que não é o Papa, os bispos, os monsenhores, os cónegos, os padres, mas o conjunto dos baptizados, ser menos vertical, hierárquica, e mais participativa.Anselmo Borgesdiz que a Igreja "no meio desta emergência gravíssima, inaudita, penso que se poderia e deveria pensar noutras possibilidades de oferta e cedência de espaços." Mas dá ainda o exemplo do padre italiano, de 72 anos, infectado pelo vírus, que "deu o ventilador que os paroquianos lhe tinham oferecido a uma pessoa mais nova."Numa altura como a que vivemos, deixa ainda o alerta de que "não podemos ficar tolhidos pelo medo, que pode levar-nos à paralisia quanto à acção que se impõe".

Como avalia o comportamento da Igreja Católica nesta pandemia?

Penso que a Igreja, de forma geral, está a acompanhar de modo activo e digno esta dramática, para não dizer trágica, situação de pandemia. Quanto à rapidez, estou de acordo em dizer que se deveria ter agido mais rapidamente, mas o que se passa é que todos agiram tarde, a começar pela China que, ao princípio, até tentou encobrir e esconder as notícias sobre o vírus e a gravíssima realidade que nos colocou a todos nesta situação de desolação.

Acha que deviam ceder instalações aos serviços de saúde? E ainda que a Igreja deveria até ceder alguns dos seus membros para ajudar a sensibilizar as pessoas, ajudar na contenção da pandemia?

Permita que lhe diga desde já algo que considero decisivo sempre mas sobretudo nesta crise para a qual parece que ninguém estava preparado. No Novo Testamento, sobre Deus há duas "definições" — evidentemente Deus, porque é infinito, está para lá de tudo o que possamos pensar e dizer dEle, mas são tentativas de dizer algo, embora sempre na gaguez, sobre Ele. Uma diz: Deus é Amor incondicional (agapê). A outra é que Deus é Logos, Razão, Inteligência, e que tudo foi criado pelo Logos. O que é que isto quer dizer? Que devemos, para uma boa condução da existência humana e cristã, viver na convergência e interpenetração do amor e da razão. Porquê? Porque a bondade sozinha pode não ser verdadeiramente eficaz, produtiva, conduzir a becos sem saída, e, por outro lado, a razão sozinha pode ser indiferente perante o outro e até cruel.

Dito isto, gostava ainda de acrescentar que frequentemente se vê apenas os erros da Igreja. Ora, há imensos erros e aspectos negativos, é verdade. Mas ninguém de boa-fé pode negar o que a Igreja enquanto instituição e os católicos, individualmente ou em grupo, fazem de positivo no País e no mundo, ao serviço do ensino, da educação, da saúde, do apoio a idosos e a pessoas sós. Retirem a Igreja e, nomeadamente, Portugal verá, pela negativa, pela falta, a necessidade dela e do que ela faz, mesmo às escondidas.

E respondo às suas perguntas. A Igreja já abre muitas vezes os seus espaços às entidades de saúde, por exemplo, para a recolha de sangue. Agora, no meio desta emergência gravíssima, inaudita, penso que se poderia e deveria pensar noutras possibilidades de oferta e cedência de espaços.

Quanto à cedência de pessoas. Isso já se dá também, e generosamente — na Itália, até já morreram dezenas de padres, um deles, com 72 anos infectado pelo vírus, deu o ventilador que os paroquianos lhe tinham oferecido a uma pessoa mais nova. E tem de haver mais apoio, mas pensando sempre racionalmente, isto é, concretamente, com equipamento adequado de protecção.

Esta poderá ser uma oportunidade para a Igreja se mostrar mais perto das pessoas?

Sim, não duvido. Perante esta catástrofe, percebe-se o que é o essencial, também na Igreja. Para que servem tantas vaidades também na Igreja, o carreirismo, o clericalismo, a Cúria romana como corte papal, que são a "peste da Igreja", como diz o Papa Francisco? E toda a pompa dos cerimoniais, as mitras e os barretes cardinalícios? Jesus era simples, nem sequer vestia de modo diferente dos outros e disse que veio "para servir, não para ser servido". Julgo, pois, que esta terrível calamidade, ao exigir que se vá ao essencial, será essa oportunidade para a Igreja, que não é o Papa, os bispos, os monsenhores, os cónegos, os padres, mas o conjunto dos baptizados, ser menos vertical, hierárquica, e mais participativa, mais comunional, mais sinodal (todos em conjunto a fazer caminho) e, assim, todos na ajuda e promoção de todos, segundo os carismas, as capacidade e competências de cada um. Portanto, numa palavra, mais evangélica, segundo o desígnio de Jesus.

Com as missas suspensas, de que forma deverão os padres manter o contacto com os fiéis?

Poderiam, concretamente os párocos, na medida do possível, celebrar a Missa em streaming, com mensagens vivas de esperança e solidariedade. As paróquias deveriam promover um serviço telefónico, para que as pessoas pudessem contactar e desabafar e encontrar palavras de ânimo e esperança. Porque não abrir a possibilidade da confissão pelo telefone? E há agora uma situação de consequências imprevisíveis: há pessoas que morrem e que nem funeral poderão ter, e é difícil imaginar a dor de familiares e amigos que nem sequer podem prestar uma homenagem de despedida nem chorar abraçados uns aos outros. Deveria haver a promessa, por parte dos agentes pastorais, passada esta crise (mas quando chegará o fim deste temor, desta angústia, deste desencontro com uma vida mais ou menos normal?), de uma celebração posterior de homenagem, memória e despedida, exprimindo toda a saudade. Quantas saudades!...

Será necessário pôr em marcha a imaginação criadora para se ser testemunho de presença pastoral e cristã junto dos fiéis, sobretudo dos mais frágeis e abandonados. Não esquecer: a solidão pode matar muitos. É preciso dar apoio espiritual, pastoral, psicológico e, na medida do possível, sacramental.

Um vigário paroquial de Urqueira e de Casal dos Bernardos, no concelho de Ourém, é contra a suspensão das missas comunitárias. Disse até: "Se Jesus Cristo (...) tem poder para perdoar pecados (por mais graves que sejam), para libertar possessos, curar doentes, ressuscitar mortos, etc., será que não tem poder para nos libertar de uma pequena criatura, o coronavírus?". Que lhe parece desta reação? E da pergunta que o vigário coloca?

Ele que me desculpe, mas trata-se de uma insensatez. Deverá estudar mais exegese e teologia. E escutar o cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, que esteve bem, ao declarar: "Custa muito, mas não havia outra coisa a fazer. Nas actuais condições, todos poderão contar com a Igreja no que lhe é próprio, ou seja, como sinal e estímulo de vivência cristã. Vivência que inclui ‘dar a César o que é de César’, obedecendo à autoridade pública a favor do bem comum. E todos poderão contar com os católicos, em termos de concidadania solidária."

Pessimamente esteve um dos principais adversários do Papa Francisco, que passeia o seu ridículo com a capa cardinalícia de metros de comprimento e um fâmulo a segurar atrás, Sua Eminência o cardeal R. Burke, quando convocou para a desobediência na presente situação: "Os cristãos têm de ir às igrejas. Devem desobedecer às autoridades civis".

O Papa devia ter reagido mais depressa a reforçar a suspensão das missas?

Deixou à responsabilidade das Conferências Episcopais, espalhadas pelo mundo, no quadro da autonomia.

O Papa pediu: "não tenham medo." Como poderemos não ter?

Como sabe, o medo é fundamental para a sobrevivência. Sem ele, poderíamos, por exemplo, deitar-nos de uma janela altíssima à rua. Uma criança quer meter a mão no fogo, etc. Por isso, o medo faz parte da nossa condição de sobrevivência, mas deve também ser ensinado e aprendido, para se lidar racionalmente com os perigos e cuidar de nós e dos outros.

Por outro lado, não podemos ficar tolhidos pelo medo, que pode levar-nos à paralisia quanto à acção que se impõe. Também há medos irracionais, o que não é o caso na presente situação do covid-19. Assim, é preciso agir racional e solidariamente e dar ânimo, confiança, esperança. Foi o que o Papa fez e faz, apelando concretamente à fé e à solidariedade.

Quando uma criança está com medo, a mãe e o pai, os amigos, dizem-lhe: Não tenhas medo, eu estou aqui. E a criança tranquiliza-se. O mesmo acontece, mutatis mutandis, também com os adultos em circunstâncias dramáticas, como a que estamos a viver. E precisamos de nos apoiar uns aos outros, todos juntos, por palavras e obras. E esta solidariedade — tomamos agora mais do que nunca consciência disso — tem de ser global. Porque ou nos salvamos juntos ou nos afundamos todos. Afinal, estamos mesmo no mesmo barco. Ainda queremos futuro para a Humanidade?

Acha que os críticos do Papa o poderão atacar por não ter reagido de forma mais célere?

Tanto quanto era possível saber e prever, julgo que o Papa agiu adequadamente, em tempo oportuno. Acabou com as audiências das quartas-feiras, as celebrações são em streaming, a Praça de São Pedro está deserta…

Mas, aqui, de forma mais genérica, permita que lhe diga, pensando também em Portugal, que este não é o tempo para acusações mútuas, mas para, tomando consciência dos erros cometidos, corrigi-los e agir com rapidez, racionalidade e solidariedade, para vencermos esta guerra desigual. Mas, por favor, que se diga a verdade. A mentira pode ser fatal e não é tolerável (por exemplo, pode o Primeiro Ministro afirmar: "Até agora não faltou nada aos hospitais e não é previsível que falte"?).

Qual é que acha que foi o grande problema em Itália para uma escalada tão rápida da doença?

Como sabe, não sou especialista na matéria nem suficientemente informado quanto a isso. Ouço dizer que, no princípio, houve chineses que estavam infectados e que estiveram em hospitais italianos, contagiando, e também que, aquando do encerramento das escolas, não terá havido suficiente cautela quanto ao contacto dos miúdos com os avós… Sabe-se agora que o jogo de futebol Atalanta-Valencia em Fevereiro, com dezenas de milhares de adeptos no estádio em Milão e os festejos que se seguiram com muitos, muitos milhares de participantes, acabou por constituir uma "bomba biológica". Estaria aí uma explicação fundamental para o incêndio do contágio que se seguiu na Itália e na Espanha.

Não se pode realizar funerais, como antes. Qual o impacto desta medida? De que forma os padres poderão ajudar no luto?

Como já lhe disse, é uma situação inimaginável de incomensurável dor, que vai provocar feridas e traumas profundos, pois não há uma despedida condigna, o que pode impedir o trabalho de luto, tão importante até para a saúde. A situação deverá ser acompanhada pelos agentes pastorais e poderá com o tempo exigir a intervenção psiquiátrica.

Apresentei já a sugestão no sentido de que se deveria fazer a promessa às pessoas que perderam os seus entes queridos de uma futura celebração fúnebre condigna.

De que forma a fé poderá ajudar?

A palavra fé vem do latim fides, confiança. A nossa vida está baseada na confiança. Quando nos metemos à estrada, confiamos que um bêbado não venha contra nós, confiamos que, por exemplo, quando começamos um novo trabalho, havemos de conseguir, sem confiança quem se casaria?... Mas, mais uma vez, também a confiança deve ser razoável, ser fundada e não simples optimismo leviano, e exige o compromisso, pois deve ser activa.

A fé religiosa é a entrega confiada ao Mistério último da realidade, a quem chamamos Deus, Pai-Mãe, de quem esperamos salvação. Se Ele é omnipotente e infinitamente bom, esperamos e confiamos n’Ele, com razões, como Jesus nos ensinou. Daí também, o Papa ter dito: "Não tenham medo". Porque ele acredita em Deus e, como diz São Paulo, "se Deus está por nós, quem poderá estar contra nós?"

Estamos a aproximar-nos da Páscoa, como deve ser celebrada agora?

É sempre Páscoa, que quer dizer passagem: passagem do mal ao bem, da opressão à liberdade, da morte à vida plena em Deus.

Para já, deve ser celebrada cuidando, com afinco, de nós e dos outros, ajudando na medida do possível, com generosidade. Contactando uns com os outros, via telefone e outros meios, enviando vídeos belíssimos com música ou alguma piada fina, que não alarve, desenhos, textos esclarecedores, dando ânimo e reanimando a fé humana e cristã.

A celebração comunitária e pública no sentido litúrgico fica inevitavelmente adiada para mais tarde. Mas, em casa, pode-se ler a Paixão de Cristo nos Evangelhos, e dever-se-ia fazê-lo. Na ausência do padre, confessar-se pelo telefone ou "directamente" a Deus, como disse o Papa Francisco. E porque não concelebrar em família a Missa em casa, com o pão e o vinho, como na Última Ceia? Não é a família uma "Igreja doméstica", como sempre se disse? E não disse Jesus: "Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles"?

Esta sociedade não está preparada para retiros?

Vivemos numa sociedade da agitação, numa sociedade do ruído, incapaz de silêncio. Vivemos muito à superfície, na vertigem da corrida e do imediatismo, na voragem do tempo, dando o primado ao dinheiro, ao ter, ao consumismo, longe, muito longe da espiritualidade, de Deus e do essencial, que é ser. Aí tem. Mas pode acontecer que este retiro forçado, obrigando-nos a parar, nos traga a alegria do reencontro do melhor: a família, o mistério do Ser e de ser, o milagre de existir e estar vivo. Oxalá: o Despertar!

Acha que o maior desafio será ficarmos "fechados" em família? Sem outras distrações?

O sofrimento para a maior parte das pessoas vai aumentar exponencialmente. Não só pelas razões que acabo de enunciar, que até poderão ser uma oportunidade para o melhor. Mas realmente nunca imaginámos que isto nos pudesse acontecer. Tudo isto nos caiu em cima de repente. E eu posso imaginar o que é "fechados" em família e com crianças pequenas por longo tempo e sem horizonte temporal de um fim para esta situação terrível. Aumentarão os divórcios, a violência doméstica, o stress, as doenças mentais?... Por outro lado, também há a solidão, a solidão que mata ou pode matar. E as pessoas que, de repente, tiveram de fechar pequenas empresas, um restaurante, por exemplo, e que se vêem sem dinheiro? E pensando na crise brutal global já presente e que se vai acentuar de modo ainda não contabilizável?

Que conselhos dá a quem está em quarentena?

Primeiro: quem está obrigado à quarentena, deve cumprir, por amor a si e aos outros. Deverá, como disse, aproveitar as oportunidades que também estão presentes, algumas das quais fui apresentando ao longo da nossa conversa. Ler, ouvir música, contactar com os amigos, utilizando as novas tecnologias. Ouvir o silêncio e mergulhar lá no mais fundo de si, onde se entra em contacto com o Mistério e se ouve o melhor: a voz da consciência e Deus. Rezar, que é falar com Deus, desabafar, protestar, pôr-lhe perguntas, como fez Job na Bíblia: porque é que, se existe, aparentemente não faz nada? De qualquer forma, noto, por confidências que me vão sendo feitas, que as pessoas se estão a aproximar mais de Deus.

Mas, talvez melhor, dizem estes versos magníficos de Kathleen O’Meara, num poema que tem como título Curar:

"E as pessoas ficaram em casa. /E leram livros e ouviram música/E descansaram e fizeram exercícios/ E fizeram arte e jogaram/E aprenderam novas maneiras de ser/E pararam/E ouviram mais fundo/Alguém meditou/Alguém rezava/Alguém dançava/Alguém conheceu a sua própria sombra/E as pessoas começaram a pensar de forma diferente. /E as pessoas curaram.

E na ausência de gente que vivia/De maneiras ignorantes/Perigosos, perigosos, /Sem sentido e sem coração,/Até a Terra começou a curar/E quando o perigo acabou/E as pessoas se encontraram/Elas ficaram tristes pelos mortos/E fizeram novas escolhas/E sonharam com novas visões/E criaram novas maneiras de viver/E curaram completamente a Terra/Assim como eles estavam curados."

Ainda no contexto da poesia e da esperança, lembro os versos famosos de Friedrich Hölderlin, cujo 250.º aniversário do nascimento se celebrou no passado dia 20 deste mês: "Wo Gefahr ist, Da/ wächst das Rettende auch": Onde está o perigo, aí cresce também o que salva.

E quero deixar uma palavra com a mais viva admiração (os filósofos dizem que precisamos de admirar) e gratidão a todos quantos se esforçam para que o país continue a funcionar, nestes tempos crus e duros, concretamente, aos médicos, enfermeiros e todo o pessoal de saúde, que trabalham por vezes esgotados e até com falta de meios, expondo-se inclusivamente de modo mais directo ao perigo de contágio e à morte. São, como diz o Papa Francisco, mesmo que se confessem ateus ou agnósticos ou não praticantes, heróis, "os santos da porta ao lado."