Conceição Delgado, de 56 anos, nunca tivera problemas de peso. "Toda a vida pratiquei ginástica e o meu peso oscilava entre os 54 e 56 kg." Em nove anos atingiu os 111 kg e ficou doente. Foi diagnosticada com diabetes e hipertensão. Sentia dores nas pernas, não conseguia dormir à noite e começava a ter dificuldade em respirar.

Foi quando deixou de conseguir acompanhar os quatro filhos que tomou uma decisão. "No verão passado, fomos à aldeia de Monsanto e eu não consegui subir ao castelo", conta à SÁBADO. "Decidi que queria ser operada."



O que é cirurgia bariátrica

"A expressão "cirurgia bariátrica" designa um conjunto de intervenções cirúrgicas sobre o tubo digestivo que têm por objetivo reduzir o volume do estômago e/ou reduzir a absorção de calorias no intestino delgado e, no final, promover perda de peso e/ou controlar as doenças associadas à obesidade", explica à SÁBADO Carlos Vaz, cirurgião geral no Hospital CUF Infante Santo - Coordenador da Unidade de Cirurgia Robótica da CUF. "Com o desenvolvimento, mais recente, da cirurgia robótica e com a evolução da técnica cirúrgica pelos cirurgiões, a cirurgia bariátrica viu o seu risco ser adicionalmente reduzido, sendo hoje uma das áreas mais seguras e com melhores resultados de toda a cirurgia digestiva, quando praticada por centros especializados."

Os critérios para a operação passam pelo índice de massa corporal, medido pela relação entre o peso e a altura, dividindo o peso (em kg) pelo quadrado da altura (em metros). E são sobretudo Os doentes com índice de massa corporal maior ou igual a 40 kg/m2 ou com entre os 35 e 39.9 kg/m2 com doenças hipertensão arterial, e diabetes tipo 2.

Conceição começou a ganhar peso depois de uma série de eventos. Voltou a ser mãe aos 40 anos e 41 anos depois de 21 anos do primeiro filho. Também foi operada ao coração para tratar de taquicardia que sentia desde criança. "Deixei de fumar e deixei de ir ao ginásio. Desmaiei uma vez, fui parar ao hospital e ganhei medo de fazer exercício."

Mas foi a tristeza provocada por zangas familiares que a levaram a agarrar-se à comida e aos doces. "Não tenho a menor dúvida que a compulsão pelos doces foi mais emocional do que física", diz.

Quando as dietas falham

Fez por várias vezes dieta e recorreu a três nutricionistas diferentes. "Eu já dizia que era doutorada em dietas, sabia tudo sobre calorias e hidratos de carbono", conta. Cumpria os planos alimentares definidos e até perdia peso, mas pouco tempo depois recuperava o perdido e ganhava ainda mais uns quilos.

O fenómeno é fisiológico. "Uma vez estabelecido o estado de obesidade, os processos fisiológicos tendem a defender e manter o novo peso, como se se desse um reajustamento natural", explica o cirurgião Carlos Vaz. "Por esta razão é tão difícil obter uma perda de peso significativa e sustentada em indivíduos com obesidade já estabelecida, através de programas terapêuticos convencionais de reeducação alimentar e de estilo de vida. É também por isso que, ao contrário da perceção generalizada do público em geral, mas também de uma parte significativa da comunidade médica, é hoje claro que a obesidade não é o simples resultado de indisciplina, ou de falta de "força de vontade."

As dietas falhadas levavam-na a exagerar nas porções das refeições. "Repetia os pratos, sem me aperceber da quantidade." E recorria aos doces quando se sentia mais triste. Ao fim de quatro anos pesava mais 30 quilos.



O peso e as doenças crónicas

Com o passar dos anos, os quilos foram-se acumulando. "Fiquei diabética, hipertensa e recomecei a ter taquicardias." Voltou ao ginásio e tentou fazer caminhadas, mas era demasiado doloroso. "Não tinha mobilidade. Tudo o que se faz naturalmente custa o dobro, é muito cansativo. Tudo era um sacrifício."

Várias pessoas procuraram ajudá-la. "Tive um personal trainer que vinha ter comigo três vezes por semana para caminhar comigo." Mas começou a ter problemas respiratórios. "Ficava muito ofegante o fim de cinco minutos, mal conseguia fazer uma subida de 100 metros."

No ano passado, o excesso de peso e os problemas respiratórios perturbavam-lhe o sono. Tanto que um amigo que é médico aconselhou-a a pensar na cirurgia bariátrica.

Mas o marido e os filhos receavam uma cirurgia tão invasiva.

Já estava a ser seguida no Hospital Egas Moniz por um endocrinologista e por uma psicóloga. "O apoio psicológico foi fundamental para perceber porque sentia necessidade de doces. Para perceber que havia muitas pessoas com o mesmo problema e que não devia sentir-me um fracasso por não conseguir emagrecer."

Em Agosto do ano passado, apesar dos receios do marido, decidiu-se pela cirurgia. "Tínhamos ido dar um passeio à aldeia de Monsanto, em Idanha-a-Nova, e eu não consegui acompanhar os filhos. Pensei: fiz ginástica a vida toda e agora não consigo subir a um castelo."

Procurou o cirurgião que lhe transmitiu maior confiança e em outubro sujeitou-se a um bypass gástrico total em que lhe foi removido o estômago. "O médico garantiu-me que não iria voltar a engordar."

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cirurgia é o método mais efetivo para reduzir peso e manter a perda em pessoas com obesidade severa (IMC ≥ 35 kg/m2) ou mórbida (IMC ≥ 40 kg/m2). Os estudos indicam um índice de sucesso dos programas de emagrecimento inferior a 10% nestes doentes. Já o tratamento com cirurgia tem uma taxa de êxito de 75% a 90%, "variando com a atitude do doente e com a intervenção cirúrgica realizada", acrescenta Carlos Vaz.

A primeira refeição após a cirurgia foi uma água de cozer legumes. "Não tinha cor alguma, mas soube-me lindamente."



Dieta líquida

Durante os primeiros 20 dias seguiu uma dieta liquida: uma chávena de café de caldos, frutas cozidas líquidas e sopas líquidas 18 vezes por dia. "Nunca senti fome. Pelo contrário, nunca consegui ingerir a quantidade toda. Sentia-me enfartada."

Também tomava suplementos vitamínicos porque o sistema digestivo deixou de conseguir absorver alguns nutrientes.

"Em algumas operações é realizada uma derivação intestinal, que tem por consequência uma redução da absorção dos nutrientes presentes no alimento ingerido", explica o cirurgião. "A cirurgia aumenta a secreção de certas hormonas (incretinas) produzidas pelo estômago e pelo intestino e reduz a secreção de outras, com dois efeitos preponderantes: a redução do apetite e indução de saciedade mais precoce; e o reequilíbrio do metabolismo da insulina e da glicose, com melhoria ou remissão da diabetes mellitus tipo 2."

Depois passou para as sopas cremosas com carne e peixe incluído. Comia de três em três horas e bebia água no intervalo. "Bebi muito chá. Tanto que enjoei."

Agora ingere exatamente o que a sua família come às refeições, com algumas diferenças. "Como de tudo, mas uma dose semelhante à da minha filha de 14 anos e metade do prato são legumes." E não consome hidratos de carbono – arroz, massas, pão e batatas – ao jantar.

Nunca mais tocou num doce ou sobremesa. "Tenho medo de voltar a engordar"



Bons resultados com ginástica

Sete meses depois, já perdeu 40 kg. "Peso 71,5 kg, já superei a meta do êxito da operação. Se ficar assim é ótimo." E atribui grande parte do feito ao exercício físico que começou a praticar um mês depois de sair do hospital.

Os bons hábitos alimentares e o exercício físico são fundamentais para a perda de peso mesmo com a cirurgia. "A cirurgia não substitui o treino comportamental e de estilo de vida, uma intervenção nutricional e um programa de exercício físico: antes os complementa", salienta o cirurgião Carlos Vaz.

Começou com a hidroginástica, depois Pilates e ginástica localizada. Agora vai cinco vezes por semana e faz caminhadas de seis quilómetros todos os dias, sem se cansar.

Agora não foge da balança. "Peso-me todos os dias. Os 200 ou 300 gramas que perco motiva-me." E recuperou saúde: deixou de ser diabética e hipertensa. "Já não sinto dores nas pernas e durmo muito melhor. Sinto-me muito bem."