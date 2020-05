Cerca de seis em cada 10 portugueses adultos tem excesso de peso e muitos sentem dificuldade em emagrecer. O processo não é fácil porque tanto a cabeça como o próprio corpo trabalham muitas vezes contra esse objetivo.

Os números têm vindo a crescer em todo o mundo e, por essa razão, a obesidade é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia prevenível.

No Dia Nacional de Luta Contra a Obesidade a SÁBADO falou com a endocrinologista Catarina Coelho do Centro de Tratamento Médico/Cirúrgico da Obesidade do Hospital CUF Descobertas sobre os desafios de perder peso.

Qual é o primeiro passo no tratamento da obesidade?

É o doente reconhecer que a obesidade é um problema e querer ser ajudado.

O índice de sucesso dos programas de emagrecimento - sucesso como uma perda de peso superior a 50% do excesso de peso corporal por mais de três anos - que incluem alteração do estilo de vida é inferior a 10%. Porque é tão difícil alterar comportamentos?

A obesidade é uma doença complexa e multifatorial, sendo os comportamentos e ambiente o fator mais importante mas não o único. É necessário mudar comportamentos, mas há fatores do metabolismo do próprio indivíduo, da genética, e do psiquismo de cada doente que influenciam e levam a situação de obesidade, bem como à maior ou menor capacidade de a combater, que não podem de todo ser menosprezados.

Esta é a razão do tratamento da obesidade ter de ser multidisciplinar, focado no indivíduo, e encarado como uma condição crónica que terá de ser tratada como tal – por toda a vida. Esta é também a razão pela qual, nem todas as abordagens, nem todos os fármacos, nem a abordagem cirúrgica traz os mesmos resultados para cima da mesa para todos os doentes. Há demasiados fatores em jogo.

Acho que não é difícil alterar comportamentos, é difícil alterar comportamentos a longo prazo. Por um lado, o que nos dá prazer dá-nos adição, dá-nos refúgio, acalma-nos, consola-nos. Podemos mudar comportamento um mês, um ano ou mais mas, se não encontrarmos nesses comportamentos mecanismos de recompensa para o nosso cérebro, à primeira ou segunda contrariedade da vida vamos tender a voltar aquilo que na nossa memória nos recorda que dava prazer.

Também a sociedade não ajuda. Vivemos numa era de culto de imagem por um lado, mas que pouco tempo e incentivo dá ao comum dos mortais, para realizar exercício ou mesmo capacidade económica para uma alimentação saudável.

Ao perguntar porque é tão difícil alterar comportamentos estamos a colocar todo o ónus e "culpa" no paciente. Implicitamente há aqui uma discriminação, parece que só não muda quem quer, que só não emagrece que tem preguiça, quem não se esforça e raramente isso é linear porque o ser humano não é linear e porque existem efetivamente mecanismos biológicos a contribuir para esse ganho de peso ou de outra forma não se podiam desenvolver medicamentos.

A dificuldade depende mais da história clínica de obesidade dos doentes, ou da causa da obesidade?

Depende. Imagine que a causa da obesidade é uma causa secundária a uma condição médica ou a um fármaco. Nesse casos, (e essa avaliação deve ser sempre feita antes do início de qualquer tratamento para o excesso de peso ou obesidade) se se identificar a causa esta for tratável ( caso de doença) ou o fármaco passível de ser suspenso ou substituído por outro sem o mesmo efeito, então a causa da obesidade é mais importante que a história clínica da obesidade. É que nessa situação não temos uma obesidade como doença crónica, mas como consequência de outra situação. Mas isto é uma minoria de situações.

Se entendermos história clínica da obesidade como quando se iniciou o ganho ponderal (desde infância, adolescência ou vida adulta), anos de duração do excesso de peso, número de tentativas bem ou mal sucedidas de perda ponderal (dietas yo-yo ou falhas terapêuticas prévias) patologia associada - ai a balança pende sem dúvida para a história clínica da obesidade.

Sabemos que quanto mais cedo for o início e mais anos perdurar a situação, bem como quanto mais vezes se tiver perdido e voltado a ganhar peso, mais difícil poderá ser voltar a perde-lo novamente, por várias ordens de razões. Ou seja, quanto mais cedo intervirmos maior probabilidade temos de sucesso a longo prazo quer na prevenção da obesidade quer no tratamento vitorioso da mesma.

Há fatores fisiológicos que se instalam e que é difícil alterá-los?

Sim, há. Hoje sabemos que existem variadíssimas hormonas produzidas pelo sistema gastrointestinal e tecido adiposo envolvidas na regulação dos mecanismos de fome e saciedade, metabolismo e compensação emocional. É um sistema muito complexo.

Isto permite que vários fármacos já tenham sido desenvolvidos com formas diferentes de atuação e outros tantos estejam em investigação. Uma das hormonas mais conhecida - e a título de exemplo, pois existem muitas outras- é a leptina, produzida pelo tecido adiposo para dar informação ao cérebro de que "já temos" reservas suficientes e contribuindo assim para os mecanismos de supressão de ganho ponderal. Ora nas situações de obesidade os níveis de leptina são mais altos e deveriam levar as pessoas a não ter fome.



No entanto, para além de não ser o único mecanismo em jogo, em situações de obesidade crónica existe uma resistência a ação desta hormona, ou seja ela está lá mas não atua, como nos indivíduos de menor índice de massa corporal, perpetuando a fome e a tendência para o ganho ponderal. Quando perdemos peso e massa gorda, os níveis de leptina baixam. Logo o indivíduo, e dependendo da dieta em curso, tem ainda mais fome, mais necessidade de procurar alimento e a manutenção da dieta torna-se penosa, levando a desistência.

De que forma o corpo impede o emagrecimento?

Sabemos que após uma fase inicial de perda rápida de peso de 4 a 6 semanas quando iniciamos uma dieta, o próprio organismo começa a lutar contra " nós" ou seja contra essa perda ponderal. É como se o organismo estivesse programado para manter aquele peso excessivo, que já tomou como "normal". Assim diminui por exemplo o metabolismo e gasta menos energia, mesmo com a pessoa mantendo a alimentação e a mesma atividade. Daí haver fases de perda e fases de " platô" na história da perda ponderal. Não se perde o mesmo todos os meses e isso não implica falha do próprio necessariamente.

O doente tem de saber disto. Estar preparado. Aceitar. Se não lhe for explicado, assume que está a falhar e falha mesmo, desmotiva, desiste. É ai que o acompanhamento por uma equipa é importante.

Uma vez alcançado o peso desejado, há então que o manter para que o organismo tenha tempo de se adaptar a esta nova realidade. Friso que a predisposição genética mantem-se, o risco de reganho existe sempre mesmo após passados 2-3-4 anos de peso estável. Um "ex-obeso" deve sempre assumir que a sua condição pode voltar e por isso manter a fórmula que o levou ao sucesso, sem baixar a guarda.

É fundamental um acompanhamento psicológico para se obter sucesso?

A avaliação psicológica é uma das quatro intervenções pilares na terapêutica da obesidade, juntamente com a intervenção médico-farmacológica, nutricional e de atividade física. Infelizmente ainda encontramos alguma resistência por parte de alguns pacientes a esta abordagem - ou porque acham que não os vai ajudar, " não precisam" ou mesmo por eventuais custos não comparticipados associados.

Este último ponto tem vindo progressivamente a ser ultrapassado com a progressiva consciencialização das entidades competente para a necessidade da maior acesso e ou comparticipação a este tipo de acompanhamento neste contexto.

No paciente obeso, a avaliação pelo psicólogo tem como principal papel facilitar a mudança de comportamentos, manter ou criar a motivação e identificar situações psicológicas que possam ser a origem do problema ou impedir a sua resolução.

O seguimento é também importante para a conservação dos mecanismos de defesa adquiridos a longo prazo, de forma a conseguir a manutenção do sucesso da perda ponderal.

Em alguns casos a intervenção da Psiquiatria pode tornar-se necessária quando são identificados quadros psiquiátricos associados a condição da obesidade como depressão ansiedade ou distúrbios do comportamento alimentar, pois nestes casos a medicação torna-se muitas vezes imprescindível.

Há uma componente psicológica por trás do excesso de alimentos que são consumidos?

Podemos dizer que na maioria sim. Esse componente pode é diferir de indivíduo para indivíduo. De facto a prevalência de perturbações alimentares e´ significativamente superior nas pessoas com obesidade, sobretudo a ingestão compulsiva, bulimia ou ingestão noturna. No entanto, mesmo em casos menos evidentes, os doentes obesos podem ingerir em excesso por inúmeras razões: podem comer por ter fome, por prazer do doce ou do salgado, por gostar da companhia que habitualmente as refeições disponibilizam, outros como forma de compensação emocional.

Há também a quem não se encontre uma razão psicológica para tal. Comem porque sim. No entanto normalmente o próprio não se apercebe do seus comportamentos até ser avaliado pela psicologia e é, por isso, que nas consultas nos é tão frequente a negação como padrão maioritário na primeira abordagem. Ou seja o doente deu o primeiro passo, reconheceu que tem um problema, procurou ajuda, mas entra na consulta a dizer que "não come" e " não percebo o porquê daquele peso". Muitas vezes estas afirmações são corroboradas por familiares que os acompanham.

Não podemos esquecer que a obesidade é frequentemente um problema não só do doente mas da família, principalmente nos mais jovens. Mas atenção: o doente não está a esconder o comportamento. Simplesmente não tem consciência dos vários comportamentos ou escolhas alimentares e de estilo de vida que o levaram aquela situação.

Que medicação é usada e qual é a sua função?

A medicação farmacológica deve entrar quando as medidas de estilo de vida falharam, e outras causa de obesidade ou contra indicações para o usos dos fármacos disponíveis foram já avaliadas em consulta médica, mas não devemos esperar demasiado tempo para intervir.

A terapêutica farmacológica está indicada, em associação às medidas de estilo de vida em todos os indivíduos com índice de massa corporal maior ou igual a 30 kg/m2 ou índice entre o 27 e 29,9 kg/m2 e pelo menos uma comorbilidade associada, que não tenham atingido o objetivo da perda de peso (perda de pelo menos 5% do peso corporal total em 3 a 6 meses) com medidas de intervenção do estilo de vida.

Ainda não temos a pílula milagrosa que resulta em todos os casos, isenta de efeitos secundários ou riscos, e que funcione sozinha sem necessidade de mudar hábitos alimentares e de sedentarismo. Caso não haja uma perda de, pelo menos, 5% do peso corporal após três meses, deve ser considerada a interrupção do fármaco.

Quais os fármacos usados em Portugal?

Temos três fármacos aprovados para o tratamento da obesidade. Os seus mecanismos de ação são diferentes:

um atua no intestino a absorção da gordura alimentar em 30%. Assim vai potenciar qualquer dieta e leva sobretudo a um balanço energético negativo que contribui para a perda ponderal;

outro, por sua vez, é um análogo de uma hormona que promove redução do apetite por ação direta a nível do Sistema Nervoso Central e do trato gastrointestinal - para além do tratamento da obesidade ou pré obesidade tem vantagens adicionais naqueles que já apresentam complicações do próprio excesso de peso pois controla os níveis de glicemia e diminui a tensão arterial podendo ter efeitos protetores a nível cardiovasculares nestas situações já mais complexas;

a combinação de libertação prolongada induz perda de peso por mecanismos ainda não totalmente compreendidos mas que envolvem atuação no sistema nervoso central e os mecanismos de recompensa e saciedade.

Todos estes fármacos podem ter efeitos secundários e têm contraindicações importantes pelo que nunca devem ser feitos sem supervisão médica.

Quanto tempo é necessário para que ocorra uma mudança de comportamento e de estilo de vida?

Cada caso é um caso. Mudar um comportamento é fácil, interessa é quanto tempo é preciso para que deixe de ser uma mudança de comportamento e passe a ser um hábito. Tenho doentes que perderam peso em 2 anos e nunca mais ganharam e outros que lutam com vitórias e retrocessos há pelo menos uma década. Claro que se depois de 3, 4 anos se o doente perdeu peso e mantem, ficamos com a ideia que foi um processo bem-sucedido. Mas não sabemos o que acontecera daí a outros 5 anos com aquele doente em particular.

Para mim interessa-me mais os ganhos em saúde que os anos com menos peso trouxeram aquele doente. Se esteve 5 ou 10 anos com menos 5 a 10% do peso inicial já teve ganhos em saúde muito significativos nomeadamente na prevenção de risco cardiovascular, doenças oncológicas, patologia do aparelho locomotor ou respiratório entre tantos outros. Ganhou anos de vida certamente e com maior qualidade.

Qual é o segredo dos casos de sucesso que não necessitam de recorrer à cirurgia?

A seleção criteriosa do doente e do fármaco ou conjunto de fármacos para o mesmo, a opção do próprio paciente pela terapêutica médica versus cirúrgica, a sua motivação para enfrentar e seguir o percurso terapêutico, a eficácia particular do fármaco ou fármacos escolhidos naquele indivíduo, o acompanhamento multidisciplinar e a confiança do doente na equipa, são sem sombra de dúvida os ingredientes principais para o sucesso.



Mas há sempre um ingrediente único e secreto em cada caso de sucesso seja médico seja cirúrgico que só os próprios saberão e que certamente é e será sempre só seu.