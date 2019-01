Ao jornal britânico Metro, fonte oficial da Lush não comentou: "Não precisamos de comentar isto."

O dia dos namorados está a chegar. Para a ocasião, a Lush lançou novos produtos - entre eles, bombas de banho com o formato de beringela (que usado pelos utilizadores como um pénis) e pêssego (que é semelhante a um rabo). Já há quem avise que estes produtos não devem ser colocados dentro da vagina.A começar pela imprensa britânica. Ao jornal Metro, a ginecologista Vanessa Mackay, do Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, mostrou-se preocupada: "Desaconselho vivamente o uso de bombas de banho internamente, pois pode perturbar o equilíbrio bacteriano do interior da vagina.""A flora natural ajuda a proteger a vagina. Perturbá-la poderia levar a irritações, inflamações e infecções, como Vaginose Bacteriana", acrescentou. Mackay aconselha as mulheres a usarem "sabonete liso, não perfumado, ao redor da vulva, à volta na vagina".