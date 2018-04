Kelli Rowlette, de 36 anos, entrou com uma acção num tribunal de Idaho, em Março deste ano, após descobrir que o médico que realizou a inseminação artificial na mãe usou o próprio esperma, sem consentimento da família.

A norte-americana afirma ter descoberto a paternidade através de um teste de ADN que realizou em Julho – após Gerald Mortimer, já reformado, ter reagido "exageradamente" quando soube que a família iria mudar de cidade, noticia o The Telegraph.

Foi apenas nessa altura que Kelli Rowlette soube que tinha sido concebida através de inseminação artificial.

No processo, a família alega que o médico utilizou o próprio esperma no procedimento de inseminação artificial, em segredo e sem o consentimento do casal.

Os pais de Kelli recorreram a Gerald Mortimer em 1979 devido a dificuldades em ter um filho. Na altura, o médico recomendou inseminação artificial, através de uma mistura de sémen do pai e de um dador anónimo – que seria escolhido pelo casal.

No processo judicial, a família alega negligência médica, fraude e quebra de contrato.