Na sua 24.ª edição, a decorrer de 31 de outubro a 29 de novembro, a Mostra de Teatro de Almada leva
a vários palcos do concelho da Margem Sul um total de 23 peças, representadas por 22 grupos de teatro amadores e profissionais.

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Adaptada às circunstâncias atuais, para garantir a segurança do público, artistas e técnicos, esta edição da Mostra arranca já este sábado, dia 31, às 21h30, no Teatro-Estúdio António Assunção, com Mythos, uma produção do Teatro Extremo interpretada por Bibi Gomes, Fernando Jorge Lopes e Rui Cerveira, que faz uma viagem cómica à mitologia universal e urbana, num registo clownesco, quase sem palavras, para ser entendido por todos, mesmo que não falem português.

No mesmo teatro, a 4 e 5 de novembro, às 21h30, o Teatro Ubu apresenta Não se Ganha, Não se Paga!, comédia do Nobel italiano Dario Fo que retrata duas famílias em tempo de agitação social e crise financeira. Segue-se O Miúdo da Bica, musical sobre a vida e obra do fadista Fernando Farinha, a 7 de novembro, às 16h e 21h, na Incrível Almadense.

Preferia Estar em Filadélfia, um espectáculo em percurso, pelo Ninho de Víboras, a ter início às 21h30 de 7 e 8 de novembro, na Casa da Juventude, é outra das propostas: quatro amigos revisitam os lugares em que cresceram quando um quinto amigo morre. No domingo, dia 8, há outra proposta, às 19h: uma narrativa feminista da "Pastora Leitora" Gisela Cañamero, no Auditório Fernando Lopes Graça.  

Para as crianças, destaca-se, a 14 de novembro, às 16h30, no Convento dos Capuchos, Do Pé Para a Mão, a 15, às 21h30, na Incrível Almadense, Vamos Experimentar, e a 29, às 16h, com transmissão online, Germínio, o Micróbio Malvado.

25 Fragmentos, uma colagem de textos a partir do clássico As Três Irmãs, de Anton Tchekhov, fecha o programa, no Teatro da Gandaia, dia 29, às 21h30. Criação do grupo Novo Núcleo Teatro, é a última das 17 estreias absolutas no âmbito da Mostra.

Os bilhetes custam €6 para todas as sessões, mas os jovens até aos 30 anos e os séniores pagam €5. Quem for em grupo, a partir de 4 pessoas, paga €4.



24ª MOSTRA DE TEATRO DE ALMADA from Mostra de Teatro de Almada on Vimeo.


Conheça aqui a programação completa:
31 OUTUBRO | SÁBADO | 21h30
TEATRO-ESTÚDIO ANTÓNIO ASSUNÇÃO
TEATRO EXTREMO - MYTHOS

4 e 5 NOVEMBRO | QUARTA OU QUINTA | 21h30
TEATRO-ESTÚDIO ANTÓNIO ASSUNÇÃO
TEATRO UBU/ARTE33 - NÃO SE GANHA, NÃO SE PAGA! (ESTREIA)

07 NOVEMBRO | SÁBADO | 16h00 E ÀS 21h00
AUDITÓRIO OSVALDO AZINHEIRA – ACADEMIA ALMADENSE
TKM- UNIVERSIDADE SÉNIOR DOM SANCHO I DE ALMADA - O MIÚDO DA BICA (ESTREIA)

07 e 08 NOVEMBRO | SÁBADO E DOMINGO | 21h30
PONTO DE ENCONTRO – CASA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
NINHO DE VÍBORAS - PREFERIA ESTAR EM FILADÉLFIA (ESTREIA)

08 NOVEMBRO | DOMINGO | 19h00
AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA
PRODUÇÕES ACIDENTAIS - NARRATIVAS DA MEMÓRIA: A PASTORA LEITORA (ESTREIA)

13 NOVEMBRO | SEXTA | 19h00 
AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA
TEATRO ABC.PI - XABADÁ-UIZA (ESTREIA)

13 e 14 NOVEMBRO | SEXTA E SÁBADO | 21h30
AUDITÓRIO OSVALDO AZINHEIRA – ACADEMIA ALMADENSE
ACTOS URBANOS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL - ASSEMBLEIA (ESTREIA)

14 NOVEMBRO | SÁBADO | 16h30
CONVENTO DOS CAPUCHOS
EMBALARTE - DO PÉ PARA A MÃO 

14 NOVEMBRO | SÁBADO | 21h30
TEATRO-ESTÚDIO ANTÓNIO ASSUNÇÃO
ARTES E ENGENHOS – UND, DE HOWARD BARKER – ABERTURA DE PROCESSO (ESTREIA)

14 e 15 NOVEMBRO | SÁBADO E DOMINGO | SÁBADO às 17h00 e 21h30, DOMINGO às 15h00 e às 18h00
AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA
COMPANHIA DE TEATRO MUSICAL PLATEIAS D’ARTE - ANASTASIA ROMANOV 

15 NOVEMBRO | DOMINGO | 21h30
AUDITÓRIO OSVALDO AZINHEIRA – ACADEMIA ALMADENSE
TRANSISTOR – ASSOCIAÇÃO CULTURAL - VAMOS EXPERIMENTAR (ESTREIA)

18 NOVEMBRO | QUARTA | 21h30
TEATRO-ESTÚDIO ANTÓNIO ASSUNÇÃO
ALPHA TEATRO, ASSOCIAÇÃO CULTURAL
UM PAÍS acossado pelo medo OU O REINO DA ESTUPIDEZ (ESTREIA)

20 NOVEMBRO | SEXTA | 21h30
TEATRO-ESTÚDIO ANTÓNIO ASSUNÇÃO
A LAGARTO AMARELO - MIL PALAVRAS POR DIA (ESTREIA)

20 E 21 NOVEMBRO | SEXTA E SÁBADO | 21h30
AUDITÓRIO OSVALDO AZINHEIRA – ACADEMIA ALMADENSE
GRUPO DE TEATRO DA GANDAIA - SAÍDOS DA CASCA (ESTREIA)

21 NOVEMBRO | SÁBADO | DAS 14h30 ÀS 17h00
CONVENTO DOS CAPUCHOS | INSTALAÇÃO VÍDEO ON GOING
MARINA NABAIS DANÇA - EXCERTOS DE AFINAR O SILÊNCIO 

21 E 22 NOVEMBRO | SÁBADO ÀS 21h30 E DOMINGO ÀS 19h00
TEATRO DA GANDAIA
KILIG - CARTAS, QUEM AS NÃO TEM! (ESTREIA) 

22 NOVEMBRO | DOMINGO | 16h00
RECREIOS DESPORTIVOS DA TRAFARIA
GRUPO DE INICIAÇÃO TEATRAL DA TRAFARIA - CIRCUITO ORDINÁRIO 

22 NOVEMBRO | DOMINGO | 21h30
AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA
TEATRO & TEATRO - THE CLEAN HOUSE (ESTREIA)

26 NOVEMBRO | QUINTA | 21h30
CONVENTO DOS CAPUCHOS
GRUPO DE TEATRO O GRITO - ISTO É... 

27 NOVEMBRO | SEXTA | 21h30
AUDITÓRIO OSVALDO AZINHEIRA – ACADEMIA ALMADENSE
GRUPO DE TEATRO DA ACADEMIA ALMADENSE - A HORA DO CISNE (ESTREIA)

27 e 28 NOVEMBRO | SEXTA E SÁBADO | 21h30
SALA EXPERIMENTAL TEATRO MUNICIPAL JOAQUIM BENITE
NINHO DE VÍBORAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL - O PÚBLICO (ESTREIA)

29 NOVEMBRO | DOMINGO | 16h00
ONLINE
INCRÍVEL ALMADENSE - GERMÍNIO, O MICRÓBIO MALVADO (ESTREIA)

29 NOVEMBRO | DOMINGO | 21h30
TEATRO DA GANDAIA
NOVO NÚCLEO TEATRO - 25 FRAGMENTOS (ESTREIA)

ATIVIDADE COMPLEMENTAR
28 NOVEMBRO | SÁBADO | 16h00 | ENTRADA LIVRE
CASA DA CERCA - CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA
PRODUÇÕES ACIDENTAIS: LANÇAMENTO DA REVISTA Women On Scene 



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