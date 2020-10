Na sua 24.ª edição, a decorrer de 31 de outubro a 29 de novembro, a Mostra de Teatro de Almada levaa vários palcos do concelho da Margem Sul um total de 23 peças, representadas por 22 grupos de teatro amadores e profissionais.Adaptada às circunstâncias atuais, para garantir a segurança do público, artistas e técnicos, esta edição da Mostra arranca já este sábado, dia 31, às 21h30, no Teatro-Estúdio António Assunção, com Mythos, uma produção do Teatro Extremo interpretada por Bibi Gomes, Fernando Jorge Lopes e Rui Cerveira, que faz uma viagem cómica à mitologia universal e urbana, num registo clownesco, quase sem palavras, para ser entendido por todos, mesmo que não falem português.No mesmo teatro, a 4 e 5 de novembro, às 21h30, o Teatro Ubu apresenta Não se Ganha, Não se Paga!, comédia do Nobel italiano Dario Fo que retrata duas famílias em tempo de agitação social e crise financeira. Segue-se O Miúdo da Bica, musical sobre a vida e obra do fadista Fernando Farinha, a 7 de novembro, às 16h e 21h, na Incrível Almadense.Preferia Estar em Filadélfia, um espectáculo em percurso, pelo Ninho de Víboras, a ter início às 21h30 de 7 e 8 de novembro, na Casa da Juventude, é outra das propostas: quatro amigos revisitam os lugares em que cresceram quando um quinto amigo morre. No domingo, dia 8, há outra proposta, às 19h: uma narrativa feminista da "Pastora Leitora" Gisela Cañamero, no Auditório Fernando Lopes Graça.Para as crianças, destaca-se, a 14 de novembro, às 16h30, no Convento dos Capuchos, Do Pé Para a Mão, a 15, às 21h30, na Incrível Almadense, Vamos Experimentar, e a 29, às 16h, com transmissão online, Germínio, o Micróbio Malvado.25 Fragmentos, uma colagem de textos a partir do clássico As Três Irmãs, de Anton Tchekhov, fecha o programa, no Teatro da Gandaia, dia 29, às 21h30. Criação do grupo Novo Núcleo Teatro, é a última das 17 estreias absolutas no âmbito da Mostra.Os bilhetes custam €6 para todas as sessões, mas os jovens até aos 30 anos e os séniores pagam €5. Quem for em grupo, a partir de 4 pessoas, paga €4.

24ª MOSTRA DE TEATRO DE ALMADA from Mostra de Teatro de Almada on Vimeo.





Conheça aqui a programação completa:

31 OUTUBRO | SÁBADO | 21h30

TEATRO-ESTÚDIO ANTÓNIO ASSUNÇÃO

TEATRO EXTREMO - MYTHOS



4 e 5 NOVEMBRO | QUARTA OU QUINTA | 21h30

TEATRO-ESTÚDIO ANTÓNIO ASSUNÇÃO

TEATRO UBU/ARTE33 - NÃO SE GANHA, NÃO SE PAGA! (ESTREIA)



07 NOVEMBRO | SÁBADO | 16h00 E ÀS 21h00

AUDITÓRIO OSVALDO AZINHEIRA – ACADEMIA ALMADENSE

TKM- UNIVERSIDADE SÉNIOR DOM SANCHO I DE ALMADA - O MIÚDO DA BICA (ESTREIA)



07 e 08 NOVEMBRO | SÁBADO E DOMINGO | 21h30

PONTO DE ENCONTRO – CASA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

NINHO DE VÍBORAS - PREFERIA ESTAR EM FILADÉLFIA (ESTREIA)



08 NOVEMBRO | DOMINGO | 19h00

AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA

PRODUÇÕES ACIDENTAIS - NARRATIVAS DA MEMÓRIA: A PASTORA LEITORA (ESTREIA)



13 NOVEMBRO | SEXTA | 19h00

AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA

TEATRO ABC.PI - XABADÁ-UIZA (ESTREIA)



13 e 14 NOVEMBRO | SEXTA E SÁBADO | 21h30

AUDITÓRIO OSVALDO AZINHEIRA – ACADEMIA ALMADENSE

ACTOS URBANOS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL - ASSEMBLEIA (ESTREIA)



14 NOVEMBRO | SÁBADO | 16h30

CONVENTO DOS CAPUCHOS

EMBALARTE - DO PÉ PARA A MÃO



14 NOVEMBRO | SÁBADO | 21h30

TEATRO-ESTÚDIO ANTÓNIO ASSUNÇÃO

ARTES E ENGENHOS – UND, DE HOWARD BARKER – ABERTURA DE PROCESSO (ESTREIA)



14 e 15 NOVEMBRO | SÁBADO E DOMINGO | SÁBADO às 17h00 e 21h30, DOMINGO às 15h00 e às 18h00

AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA

COMPANHIA DE TEATRO MUSICAL PLATEIAS D’ARTE - ANASTASIA ROMANOV



15 NOVEMBRO | DOMINGO | 21h30

AUDITÓRIO OSVALDO AZINHEIRA – ACADEMIA ALMADENSE

TRANSISTOR – ASSOCIAÇÃO CULTURAL - VAMOS EXPERIMENTAR (ESTREIA)



18 NOVEMBRO | QUARTA | 21h30

TEATRO-ESTÚDIO ANTÓNIO ASSUNÇÃO

ALPHA TEATRO, ASSOCIAÇÃO CULTURAL

UM PAÍS acossado pelo medo OU O REINO DA ESTUPIDEZ (ESTREIA)



20 NOVEMBRO | SEXTA | 21h30

TEATRO-ESTÚDIO ANTÓNIO ASSUNÇÃO

A LAGARTO AMARELO - MIL PALAVRAS POR DIA (ESTREIA)



20 E 21 NOVEMBRO | SEXTA E SÁBADO | 21h30

AUDITÓRIO OSVALDO AZINHEIRA – ACADEMIA ALMADENSE

GRUPO DE TEATRO DA GANDAIA - SAÍDOS DA CASCA (ESTREIA)



21 NOVEMBRO | SÁBADO | DAS 14h30 ÀS 17h00

CONVENTO DOS CAPUCHOS | INSTALAÇÃO VÍDEO ON GOING

MARINA NABAIS DANÇA - EXCERTOS DE AFINAR O SILÊNCIO



21 E 22 NOVEMBRO | SÁBADO ÀS 21h30 E DOMINGO ÀS 19h00

TEATRO DA GANDAIA

KILIG - CARTAS, QUEM AS NÃO TEM! (ESTREIA)



22 NOVEMBRO | DOMINGO | 16h00

RECREIOS DESPORTIVOS DA TRAFARIA

GRUPO DE INICIAÇÃO TEATRAL DA TRAFARIA - CIRCUITO ORDINÁRIO



22 NOVEMBRO | DOMINGO | 21h30

AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA

TEATRO & TEATRO - THE CLEAN HOUSE (ESTREIA)



26 NOVEMBRO | QUINTA | 21h30

CONVENTO DOS CAPUCHOS

GRUPO DE TEATRO O GRITO - ISTO É...



27 NOVEMBRO | SEXTA | 21h30

AUDITÓRIO OSVALDO AZINHEIRA – ACADEMIA ALMADENSE

GRUPO DE TEATRO DA ACADEMIA ALMADENSE - A HORA DO CISNE (ESTREIA)



27 e 28 NOVEMBRO | SEXTA E SÁBADO | 21h30

SALA EXPERIMENTAL TEATRO MUNICIPAL JOAQUIM BENITE

NINHO DE VÍBORAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL - O PÚBLICO (ESTREIA)



29 NOVEMBRO | DOMINGO | 16h00

ONLINE

INCRÍVEL ALMADENSE - GERMÍNIO, O MICRÓBIO MALVADO (ESTREIA)



29 NOVEMBRO | DOMINGO | 21h30

TEATRO DA GANDAIA

NOVO NÚCLEO TEATRO - 25 FRAGMENTOS (ESTREIA)



ATIVIDADE COMPLEMENTAR

28 NOVEMBRO | SÁBADO | 16h00 | ENTRADA LIVRE

CASA DA CERCA - CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA

PRODUÇÕES ACIDENTAIS: LANÇAMENTO DA REVISTA Women On Scene