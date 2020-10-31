24ª MOSTRA DE TEATRO DE ALMADA from Mostra de Teatro de Almada on Vimeo.
Conheça aqui a programação completa:
31 OUTUBRO | SÁBADO | 21h30
TEATRO-ESTÚDIO ANTÓNIO ASSUNÇÃO
TEATRO EXTREMO - MYTHOS
4 e 5 NOVEMBRO | QUARTA OU QUINTA | 21h30
TEATRO-ESTÚDIO ANTÓNIO ASSUNÇÃO
TEATRO UBU/ARTE33 - NÃO SE GANHA, NÃO SE PAGA! (ESTREIA)
07 NOVEMBRO | SÁBADO | 16h00 E ÀS 21h00
AUDITÓRIO OSVALDO AZINHEIRA – ACADEMIA ALMADENSE
TKM- UNIVERSIDADE SÉNIOR DOM SANCHO I DE ALMADA - O MIÚDO DA BICA (ESTREIA)
07 e 08 NOVEMBRO | SÁBADO E DOMINGO | 21h30
PONTO DE ENCONTRO – CASA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
NINHO DE VÍBORAS - PREFERIA ESTAR EM FILADÉLFIA (ESTREIA)
08 NOVEMBRO | DOMINGO | 19h00
AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA
PRODUÇÕES ACIDENTAIS - NARRATIVAS DA MEMÓRIA: A PASTORA LEITORA (ESTREIA)
13 NOVEMBRO | SEXTA | 19h00
AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA
TEATRO ABC.PI - XABADÁ-UIZA (ESTREIA)
13 e 14 NOVEMBRO | SEXTA E SÁBADO | 21h30
AUDITÓRIO OSVALDO AZINHEIRA – ACADEMIA ALMADENSE
ACTOS URBANOS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL - ASSEMBLEIA (ESTREIA)
14 NOVEMBRO | SÁBADO | 16h30
CONVENTO DOS CAPUCHOS
EMBALARTE - DO PÉ PARA A MÃO
14 NOVEMBRO | SÁBADO | 21h30
TEATRO-ESTÚDIO ANTÓNIO ASSUNÇÃO
ARTES E ENGENHOS – UND, DE HOWARD BARKER – ABERTURA DE PROCESSO (ESTREIA)
14 e 15 NOVEMBRO | SÁBADO E DOMINGO | SÁBADO às 17h00 e 21h30, DOMINGO às 15h00 e às 18h00
AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA
COMPANHIA DE TEATRO MUSICAL PLATEIAS D’ARTE - ANASTASIA ROMANOV
15 NOVEMBRO | DOMINGO | 21h30
AUDITÓRIO OSVALDO AZINHEIRA – ACADEMIA ALMADENSE
TRANSISTOR – ASSOCIAÇÃO CULTURAL - VAMOS EXPERIMENTAR (ESTREIA)
18 NOVEMBRO | QUARTA | 21h30
TEATRO-ESTÚDIO ANTÓNIO ASSUNÇÃO
ALPHA TEATRO, ASSOCIAÇÃO CULTURAL
UM PAÍS acossado pelo medo OU O REINO DA ESTUPIDEZ (ESTREIA)
20 NOVEMBRO | SEXTA | 21h30
TEATRO-ESTÚDIO ANTÓNIO ASSUNÇÃO
A LAGARTO AMARELO - MIL PALAVRAS POR DIA (ESTREIA)
20 E 21 NOVEMBRO | SEXTA E SÁBADO | 21h30
AUDITÓRIO OSVALDO AZINHEIRA – ACADEMIA ALMADENSE
GRUPO DE TEATRO DA GANDAIA - SAÍDOS DA CASCA (ESTREIA)
21 NOVEMBRO | SÁBADO | DAS 14h30 ÀS 17h00
CONVENTO DOS CAPUCHOS | INSTALAÇÃO VÍDEO ON GOING
MARINA NABAIS DANÇA - EXCERTOS DE AFINAR O SILÊNCIO
21 E 22 NOVEMBRO | SÁBADO ÀS 21h30 E DOMINGO ÀS 19h00
TEATRO DA GANDAIA
KILIG - CARTAS, QUEM AS NÃO TEM! (ESTREIA)
22 NOVEMBRO | DOMINGO | 16h00
RECREIOS DESPORTIVOS DA TRAFARIA
GRUPO DE INICIAÇÃO TEATRAL DA TRAFARIA - CIRCUITO ORDINÁRIO
22 NOVEMBRO | DOMINGO | 21h30
AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA
TEATRO & TEATRO - THE CLEAN HOUSE (ESTREIA)
26 NOVEMBRO | QUINTA | 21h30
CONVENTO DOS CAPUCHOS
GRUPO DE TEATRO O GRITO - ISTO É...
27 NOVEMBRO | SEXTA | 21h30
AUDITÓRIO OSVALDO AZINHEIRA – ACADEMIA ALMADENSE
GRUPO DE TEATRO DA ACADEMIA ALMADENSE - A HORA DO CISNE (ESTREIA)
27 e 28 NOVEMBRO | SEXTA E SÁBADO | 21h30
SALA EXPERIMENTAL TEATRO MUNICIPAL JOAQUIM BENITE
NINHO DE VÍBORAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL - O PÚBLICO (ESTREIA)
29 NOVEMBRO | DOMINGO | 16h00
ONLINE
INCRÍVEL ALMADENSE - GERMÍNIO, O MICRÓBIO MALVADO (ESTREIA)
29 NOVEMBRO | DOMINGO | 21h30
TEATRO DA GANDAIA
NOVO NÚCLEO TEATRO - 25 FRAGMENTOS (ESTREIA)
ATIVIDADE COMPLEMENTAR
28 NOVEMBRO | SÁBADO | 16h00 | ENTRADA LIVRE
CASA DA CERCA - CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA
PRODUÇÕES ACIDENTAIS: LANÇAMENTO DA REVISTA Women On Scene
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