Morreu o ator escocês Sean Connery, aos 90 anos. A notícia está a ser avançada pela BBC . Não são ainda conhecidas as causas da morte.Sean Connery ficou conhecido pela sua interpretação do agente secreto James Bond, tendo participado em sete filmes da saga 007.Vencedor de um Óscar de Melhor Ator Secundário, um Bafta e um Globo de Ouro com o filme Os Intocáveis, dois Baftas. Receberia mais um Globo de Ouro Honorário (Prémio Cecil. B. DeMille), em 1996. Participou ainda em filmes como O Nome da Rosa, O Homem Que Queria Ser Rei ou Indiana Jones e a Última Cruzada.Foi ordenado cavaleiro pela rainha Isabel II, em 2000. Completou 90 anos em agosto.Sean Connery vivia na Grécia, numa vila e onde partilhava um heliporto com o rei dos Países Baixos. Avesso à vida de Hollywood, o eterno James Bond preferia dividir o seu tempo a jogar golfe nas suas casas de Espanha, Portugal e Caraíbas.Sean Connery foi casado duas vezes. O primeiro casamento com a atriz australiana Diane Cilento, acabou em 1957 com acusações de violência doméstica e infelidelidade. Atualmente Connery era casado com a artista Micheline Roqubrune, que conheceu em Marrocos. Tem um filho, Jason Connery, também ator.Apesar de viver fora da Escócia, o ator mantinha a sua ligação às raízes e foi sempre um defensor da sua independência. Nasceu na área de Fountainbridge, próximo de Edimburgo, onde teve como primeiro emprego entregar leite, aos 14 anos, depois de ter desistido da escola.Mais tarde acabou dispensado da Marinha devido a problemas de saúde. Virou-se para o culturismo, trabalhou como modelo e chegou a entrar no concurso Mr. Universo, em 1953. Foi o concurso que o levou a Londres e que Connery aproveitou para ir a uma audição. Acabou por conseguir um papel no coro.O seu primeiro papel a sério no cinema aconteceria em 1957 no thriller No Road Back. Nesse mesmo ano, acabaria a ser protagonista com Lana Turner do filme Another Time, Another Place.Aos 30 anos faz o casting para o primeiro filme da saga 007 e será este o papel que lhe vai mudar a vida. Acabou a interpretar o agente secreto britânico nos sete filmes seguintes.A fama conquistada como James Bond levou Connery a participar em filmes como Marnie de Hitchcock ou The Hill de Sidney Lumet. Depois de uma rodagem difícil de Liga dos Cavaleiros Extraordinários, em 2003, decide reformar-se. Em 2007, ainda seria convidado para regressar ao Indiana Jones, mas desculpou-se dizendo "a reforma é demasiado animada".