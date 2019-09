O fotógrafo alemão Peter Lindbergh, muitas vezes creditado com a invenção da figura do "supermodelo" na década de 80 do século passado, morreu aos 74 anos.Nascido em 1944 na Polónia - ainda sob o controlo das forças alemãs -, Linderbegh destacou-se por tirar fotografias de moda em que as modelos usavam pouca maquilhagem. Para a história ficam fotografias icónicas de Cindy Crawford, Naomi Campbell ou Christy Turlington.Recentemente, Lindbergh fotografou a edição especial da edição britânica da revista Vogue editada por Meghan Markle, mulher do príncipe Harry. Entre as mulheres fotografadas contavam-se a atriz Jane Fonda, a jovem ativista pelo clima Greta Thunberg e ainda a primeira-ministra neo-zelandesa Jacinda Arden.Em fevereiro, foi exibido no Festival de Cinema de Berlim um documentário sobre o fotógrafo chamado Women's Stories ("Histórias de Mulheres", em tradução livre) e Lindbergh esteve presente na sessão de apresentação.