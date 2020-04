O cantor norte-americano Bill Withers, autor de músicas como "Ain't No Sunshine" e "Lovely Day", morreu esta segunda-feira, aos 81 anos. A confirmação foi feita através de comunicado da família à Associated Press.





Nascido William Harrison Withers Jr., Bill Withers venceu três Grammys com os seus êxitos de soul e blues, antes de se retirar do mundo da música em meados dos anos 80. De acordo com o comunicado, citado pela agência de notícias norte-americana, morreu vítima de complicações derivadas de problemas cardíacos.





"Estamos devastados pela morte do nosso amado, devoto marido e pai. Um homem solitário com o coração direccionado a ligar o mundo como um todo, com a sua poesia e a sua música, ele falou honestamente com as pessoas e ligou-as umas às outras", indica a família."Lean On Me", um dos seus maiores êxitos, foi utilizado como um hino de inspiração contra a pandemia da Covid-19, com profissionais de saúde e artistas a cantarem a sua música para ajudar as ultrapassar esta crise. Este foi também o tema utilizado por Barack Obama e Bill Clinton nas suas inaugurações como presidentes dos EUA e está incluída, tal como "Ain't No Sunshine", na lista das 500 melhores músicas para a Rolling Stone.









(em atualização)