Salas de cinema em Viana do Castelo encerradas apesar de disponibilidade da câmara

A exibidora Cineplace encerrou as salas de cinema que explorava no Estação Viana Shopping, apesar de a Câmara de Viana do Castelo ter manifestado disponibilidade para assegurar a operação de parte das salas, como disse o autarca à Lusa.



Estação Viana Shopping fica sem cinemas Estação Viana Shopping/Instagram

Contactada esta segunda-feira pela agência Lusa, fonte do centro comercial confirmou o encerramento das salas de cinema, na semana passada, e disse desconhecer se a exibidora vai reabrir o espaço.

À Lusa, o presidente da Câmara de Viana do Castelo, Luís Nobre, revelou que tinha solicitado à Cineplace o levantamento "dos custos de aluguer de uma ou duas salas que a autarquia suportaria para manter a exibição de filmes" na capital de distrito.

"Assumiram [Cineplace] que não tinham condições para manter as salas de cinema em funcionamento. Pedi informação sobre os custos associados de uma ou duas salas e estou a aguardar. Tive para mim que não [encerrariam] sem voltarmos a falar, nomeadamente para ponderar custos. Não fazia sentido fechar para depois reabrir caso a câmara assumisse os custos de funcionamento", afirmou o autarca socialista.

Segundo os dados mais recentes do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), em 2025 a Cineplace explorava 62 salas de cinema em 12 complexos, sendo a segunda maior exibidora, atrás da NOS Lusomundo Cinemas, líder do mercado com 218 ecrãs.

Desses 12 complexos, a Cineplace encerrou em 2025 os cinemas em Portimão e no Algarve Shopping, na Guia, ambos no distrito de Faro, assim como no Madeira Shopping, no Funchal, e no Rio Sul Shopping, no Seixal (Setúbal).

Dos cinemas explorados pela Cineplace, a Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) já tinha adiantado à Lusa que o Ministério da Cultura autorizou um pedido de desafetação de atividade das quatro salas no Estação Viana Shopping, em Viana do Castelo, a pedido dos proprietários deste centro comercial.

Estava ainda em instrução o pedido de "afetação a atividade de natureza diferente" em seis das 12 salas dos cinemas Cineplace em Braga, no centro comercial Nova Arcada.

A Cineplace é uma marca pertencente à exibidora brasileira Grupo Orient, que opera em Portugal desde 2013, depois de ter assinado um acordo com a Sonae Sierra, proprietária de vários centros comerciais no país.

O panorama da exibição de cinema comercial tem em 2026 uma reconfiguração diferente, pelo encerramento de várias salas ocorrido ao longo dos últimos meses, não só da Cineplace como também da NOS Lusomundo Cinemas.

Na sequência do fim da exibição de filmes em vários espaços, a ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, anunciou a criação de um grupo de trabalho para refletir sobre a exibição de cinema e o encerramento de salas no país.

Em dezembro, Margarida Balseiro Lopes disse à Lusa que este grupo de trabalho, que integra a IGAC e o ICA, iria "olhar para o histórico dos últimos três anos" sobre pedidos de desafetação, e que terá conclusões no primeiro trimestre deste ano.