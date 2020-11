Depois de ter apresentado Impressive Monet & Brilliant Klimt no Porto, o atelier OCUBO transporta para Lisboa a exposição imersiva que nos leva a mergulhar na obra de dois nomes maiores da pintura europeia. A inauguração é já a 26 de novembro no Reservatório da Mãe d'Água das Amoreiras, onde permanecerá 28 de fevereiro de 2021.Trata-se de uma mostra multimédia, que evoca a obra de dois génios da pintura mundial, uma proposta pioneira em Portugal no que toca ao universo das artes plásticas neste formato.A transformação operada na Mãe d'Água fará emergir o conceito de uma nova galeria de arte – a Immersivus Gallery Lisboa –, destinada a acolher uma programação variada nos próximos meses. O formato imersivo destes eventos, e em particular de Impressive Monet & Brilliant Klimt, vai coabitar de forma perfeita com as principais componentes do edifício da cisterna, com a cascata, o espelho de água e as colunas que sustentam um tecto de abóbadas a servirem de cenário para um espetáculo contínuo de coloridas e animadas projeções 360º e de vídeo mapping.No caso de Impressive Monet, são fornecidas ao espectador um vasto conjunto de imagens representativas do autor de reconhecido carácter impressionista. Para além de disponibilizar os quadros mais icónicos, sugere e revela o que está para lá dessas obras, as paisagens, os acontecimentos e tudo que a moldura não deixa entrever, um lado oculto que se desvenda.Por outro lado, em Brilliant Klimt, a temática sobre o artista austríaco consagra uma visão em que "o manual de instruções" para ver a mostra se faz a partir de O Beijo, obra nuclear no seu legado artístico. É a partir desse quadro essencial que se expande a perspectiva, enquanto fio condutor, para a apresentação da globalidade do trabalho do criador simbolista.É também na essência uma experiência sensorial que se destina a ser vivida em família, o que não invalida, contudo, uma incursão mais pessoal ou individualizada. A dimensão pedagógica proporciona aos mais e menos jovens, em conjunto, em ambiente informal e descontraído, uma oportunidade única de desfrutarem e conhecerem melhor as obras-primas de Claude Monet e de Gustav Klimt.As sessões de Impressive Monet & Brilliant Klimt decorrem de terça a domingo, em horários sujeitos a ajustes mediante as medidas decretadas no âmbito do estado de emergência. Os bilhetes custam 15 euros, mas há entradas de preço reduzido (12 euros) para visitantes dos 4 aos 17 anos, seniores com mais de 65 anos, estudantes e residentes no concelho de Lisboa.O "pack de família" (10 euros por pessoa) é válido para dois adultos e uma ou mais crianças/jovens dos 4 aos 17 anos. Existe ainda um bilhete Premium (20 euros), que permite assistir ao espetáculo a partir de uma plataforma flutuante. Crianças até aos 3 anos têm acesso gratuito. O atelier OCUBO disponibiliza ainda bilhetes combinados, entre os 17,50 euros e os 25 euros, que dão acesso a esta iniciativa e também a Magical Garden, que se encontra a decorrer no Jardim Botânico Tropical da Universidade de Lisboa, em Belém, até 10 de janeiro de 2021.