La salle des États a retrouvé ses visiteurs, après 10 mois de rénovation, dont 4 mois de fermeture au public. pic.twitter.com/dhL3e0ueN5 — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 7, 2019

Vincent Delieuvin, curador do museu, afirmou que esta substituição se deveu ao facto da tecnologia de vidros à prova de bala estar em constante desenvolvimento. "Hoje, a Mona Lisa está por detrás de um vidro extremamente transparente, o que nos dá a sensação de estarmos verdadeiramente perto da pintura", apontou Delieuvin.



O vidro à prova de bala foi colocado à frente da obra em 1950, depois um visitante ter atirado ácido para cima do quadro, danificando-o. Desde então têm havido várias tentativas de vandalizar a obra, todas sem sucesso.

O retrato mais famoso do mundo está de regresso ao seu lugar habitual e mais protegido que nunca. A Mona Lisa de Leonardo da Vinci regressou à sala dos estados do Museu do Louvre onde habitualmente está em exibição depois de ter sido movida para outra devido a trabalhos de renovação. Este 10 meses ausente.A parede na qual o quadro está pendurado foi repintada e foi colocado um vidro à prova de bala mais fino, mas mais resistente, permitindo ao museu aumentar a segurança do quadro sem pôr em causa a experiência dos visitantes.Em declarações à Reuters,