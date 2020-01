Kaylen Ward, uma modelo do Instagram de 20 anos, conseguiu angariar mais de 700 mil dólares para ajudar as vítimas dos incêndios florestais da Austrália . A jovem enviava uma fotografia em que aparecia nua a quem provasse que tinha doado mais de 10 dólares a uma das caridades que tinha escolhido. Entretanto as suas redes sociais foram apagadas.

No dia seguinte tinham sido mais de 100 mil dólares reunido.O seu Tweet original tinha mais de 77 mil partilhas e a própria começou a apelidar-se de "A Filantropa Nua" que calcula ter já angariado cerca de 700 mil dólares e que diz já ter recebido donativos no valor dos 5.000 dólares.Ward diz que já vendia fotografias dela própria nua como forma de vida, só que agora decidiu doar aos outros também. Entretanto, muitas outras pessoas aderiram a esta iniciativa. No entanto, nem tudo correu bem. O Instagram não gostou de iniciativa e apagou a conta da modelo.