Schumacher fez 50 anos a 3 de janeiro, mas não é visto em público desde que sofreu um acidente a fazer esqui há cinco anos, nos Alpes franceses. Sobreviveu, mas ficou com graves lesões na cabeça e num coma medicamente induzido.



O filme encontra-se em pós-produção, e os direitos internacionais serão lançados no Marche du Film, um evento para empresários que acontece em paralelo com o festival de Cannes.



Schumacher mantém-se como o piloto com maior sucesso, com 91 vitórias do grand prix. Ele ganhou os seus primeiros dois títulos com a Benetton em 1994 e 1995, antes de vencer cinco seguidos com a Ferrari entre 2000 e 2004.



Em Janeiro, a família de Schumacher emitiu um comunicado em que dizia que o piloto está sob o cuidado "das melhores mãos".

Michael Schumacher será o tema de um novo documentário que terá imagens de arquivo nunca vistas e entrevistas raras, anunciaram os produtores antes do Festival de Cinema de Cannes (14 a 25 de maio).O antigo campeão mundial de Fórmula 1 é o centro do filme de Michael Wech e Hanns-Bruno Kammertoens, feito com a "bênção" da família e que inclui entrevistas com parentes, bem como com companheiros e adversários.