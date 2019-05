O espaço reservado para o universo Guerra das Estrelas no Disneyland Resort, na Califórnia, abre apenas esta sexta-feira, dia 31 de maio, mas já foram partilhadas as primeiras imagens do que será o parque numa visita que envolveu a presença do CEO da Walt Disney Company, Bob Iger, e dos realizadores Steven Spielberg e JJ Abrams.

Nas redes sociais, o projeto que custou cerca de 800 milhões de euros e tem cerca de 56 mil metros quadrados mostra o planeta longínquo Batuu, onde cada atração irá afetar a interação das pessoas com a atração seguinte.

"Estou tão orgulhoso por apresentar-vos os habitantes de Batuu! Quero agradecer a esta incrível equipa pela sua dedicação e paixão. A visita ao Galaxy Edge da Guerra das Estrelas foi inesquecível. Esta fotografia ficará para a história!", escreve D’Amaro, que partilhou uma fotografia com toda a equipa que irá entreter os visitantes da Galaxy Edge.