McDonald's em guerra contra antigo CEO devido a relações sexuais com funcionárias

A McDonald's Corp, a empresa que detém a cadeia de restaurantes de fast food, revelou a 10 de agosto que processou o seu antigo CEO, Steve Easterbrook. É acusado de encobrir e mentir sobre relações sexuais com pelo menos três funcionárias. A empresa quer recuperar dezenas de milhões de dólares em pagamentos de rescisão e subsídios.O processo surge nove meses depois de a McDonald's ter despedido Easterbrook sem justa causa, depois de determinar que ele se tinha envolvido num relacionamento não-físico e consensual com uma funcionária. A relação violou a política da empresa.Porém, no mês passado, a McDonald's reabriu o caso depois de ter recebido uma dica anónima e descobriu que o CEO se envolveu em relações sexuais com três funcionárias no ano antes de se ir embora. Agora, alega que o despedimento foi por justa causa.À Reuters, advogados de Easterbrook não responderam aos pedidos de comentários. Quando deixou a empresa, Easterbrook considerou que o seu caso com uma funcionária tinha sido um "erro" e que era "tempo de avançar".Aquando da rescisão, o valor da compensação de Easterbrook era de 41.8 milhões de dólares (quase 36 milhões de euros). Contudo, a McDonald's defendeu que o antigo CEO não merecia o pagamento devido ao seu "silêncio e mentiras".Na queixa entregue, a McDonald's revela ter encontrado dezenas de fotografias de mulheres nuas ou sexualmente explícitas, incluindo das três funcionárias, que Easterbrook enviou para a sua conta pessoal de email a partir da profissional.Easterbrook apagou os emails e anexos do telemóvel da empresa pouco antes de sair, contudo, estas permaneceram num servidor sem que ele soubesse.Também se concluiu que Easterbrook aprovou uma compensação extraordinária de ações avaliada em centenas de milhares de dólares para uma funcionária pouco depois do primeiro encontro sexual. Também mentiu aos investigadores ao negar quaisquer relações sexuais com funcionárias.Easterbrook é britânico e tornou-se CEO da McDonald's em março de 2015.