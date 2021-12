Mansão de 'Sozinho em Casa' disponível no Airbnb por 22 euros

A partir de 7 de dezembro, o local poderá ser reservado, mas apenas por uma noite. A experiência inclui pizza, armadilhas, tarântulas, decoração de acordo com o filme e o "irmão" do pequeno Kevin como anfitrião.

A casa da família McCallister, cenário do clássico de Natal de 1990 Sozinho em Casa, vai estar disponível para reservas a partir de 7 de dezembro, e apenas por uma noite. A entrada só poderá ser efetuada a partir do dia 12. A informação foi disponibilizada nesta terça-feira pela plataforma de alojamento Airbnb.



A casa, onde a personagem Kevin McCallister (interpretada por Macaulay Culkin) é deixada esquecida pelos pais, fica em Winnetka, arredores de Chicago, no estado norte-americano do Illinois, e estará à disposição por cerca de 22 euros por noite (sem impostos e taxas). Tem capacidade máxima para quatro pessoas e a receber os convidados estará Devin Ratray, ator que, no filme realizado por Chris Columbus, interpretava o papel de Buzz, o irmão mais velho de Kevin.