Emigrantes na Suíça revoltados com as restrições

Patrick Dias está revoltado com as novas medidas impostas na Suíça a quem queira viajar para Portugal. "Esta decisão foi muito drástica. Agora é uma altura de festas e fica tudo suspenso?" Patrick marcou o voo para Portugal com antecedência para chegar no dia 24 de dezembro e poder encontrar os seus familiares que não vê há um ano. Com 36 anos, o emigrante vive com a mulher e o filho na Suíça e até já criou uma página no Facebook para ajudar outras pessoas que estejam a passar pelo mesmo. Conta que tem recebido muitas mensagens com dúvidas e receios desde que se soube da notícia.



Com a nova variante de covid-19, a Ómicron - e já com 13 casos confirmados em Portugal - os receios têm aumentado. Ainda se conhece pouco sobre esta variante, mas os especialistas acreditam que seja mais contagiosa, por essa razão os países estão a aplicar novas medidas para os viajantes. Portugal foi colocado na lista dos países de risco para a Suíça, o que significa que quem viajar para Portugal tem de realizar uma quarentena de 10 dias no regresso. Além desta medida, vai ser necessária a apresentação dum teste negativo à chegada, mesmo para quem já tenha a vacinação completa contra a covid-19. O teste PCR ou antigénio deve ser repetido entre o 4.º e o 7.º dia em território suíço. Também o Canadá, o Japão e a Nigéria foram adicionados aos países que estão na lista de risco da Suíça.



A viver há 9 anos na Suíça, Carlos Oliveira também está desiludido com esta medida. Ele e a mulher já tinham o voo marcado para visitar a família no Natal. "A última vez que tive em Portugal foi em agosto. Agora, visitar a família nesta altura, em dezembro, é sempre como se fosse um balão de oxigénio." Felizmente, explicou Carlos, de 36 anos, marcaram a viagem com a companhia Easy Jet, que permite remarcar o voo para outra altura do ano. Se tiverem que desmarcar, porque não podem ficar sem trabalhar durante os dias de quarentena, estão a pensar guardar a viagem para a Páscoa.