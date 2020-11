Faltava uma semana para o fim do tempo de gestação quando Joana Machado, 35 anos, comprou uma banheira específica para o parto. Instalou-a na sala e, na véspera do nascimento, durante um passeio ao fim da tarde, acompanhada pelo marido e pelo primeiro filho, sentiu que o corpo estava preparado para dar à luz. Dar à luz em casa era o primeiro plano do casal, embora tivessem traçado outras alternativas, caso fosse necessário. "Tínhamos um plano b, c e d. Sabia para que hospital devia dirigir-me e o que fazer se as coisas não corressem bem", conta à SÁBADO.

Este é um caso entre os vários que lhe apresentamos na edição desta semana. Se a pandemia alterou de forma radical o nosso modo de vivier, nas grávidas teve repercussões negativas ao nível da vigilância, gerou dúvidas e acalentou medos durante a gestação.

Segundo um inquérito do Centro de Estudos do Bebé e da Criança do Hospital Dona Estefânia, o surto da covid-19 trouxe ansiedade a metade das grávidas portuguesas, com cancelamentos de consultas, dificuldade em agendar atos médicos, e receios quanto à possibilidade de terem, ou não, um acompanhante na sala de partos, ou até não poderem contactar com o bebé após o nascimento.