¿Cuántas veces nos privamos de tener recuerdos por razones estupidas? Que si "no tengo maquillaje", "no estoy bonita". Yo soy una! Por eso he decidido empezar a fotografiar más mi realidad, para recordar mi vida como es o como era y no como la quería mostrar. Editar para mi es esto, tener a @hansdiroma pegado a mi (no todo el tiempo pero si lo hace), no tener paz a la hora de trabajar. Esto es lo que quiero recordar cuando Hans crezca, nuestra realidad. . . . #beinthepicture #mom #momlife #breastfeeding #normalizebreastfeeding #extendedbreastfeeding #workingfromhome #workingmom

Yakaly explicou ainda ao jornal que o filho come regularmente como todas as outras crianças e que a amamentação serve mais para que Hans "se sinta confortável" e chega a fazê-lo duas vezes por dia: "antes de levá-lo à escola ou à noite, antes de dormir".



Relativamente às fotografias uqe vai pondo nas redes sociais a amamentar as crianças explica: "Quanto mais as pessoas virem os seios como comida para bebés, e não algo que é usado para vender um produto, mais as pessoas entenderão que o propósito principal de um seio é alimentar os filhos".