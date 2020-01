Madonna, entertainer e política, com a família no Coliseu

"Estava ansiosa por voltar a Lisboa, a minha segunda casa, onde comecei este disco, inspirada pela música do fado. Finalmente estou num lugar onde não tenho de explicar o que isso é." A ovação é grande, a maior de todas desde que o concerto arrancou uma hora antes, em tom político, com as palavras de James Baldwin sobre a importância dos artistas no agitar de águas do mundo, no inconformismo e distúrbio das pazes podres, ilustradas por sons de balas, uma atriz a escrever à máquina e um ator-bailarino em movimentos mecânicos.

O tom político há-de voltar várias vezes, chegando a congratular os portugueses por não terem um psicopata como Trump (de "pénis pequeno", insinua) no governo, mas sem renegar o patriotismo: há bandeiras americanas nos ecrãs quando diz "Deus abençoe a América". Contudo, ela sabe bem que não está num comício: cada palavra é proferida com a confiança de uma grande entertainer, incluindo anedotas e até o leilão "só com dinheiro vivo, nada de créditos" de uma Polaroid sua tirada no momento – noutro concerto, conseguiu "5 mil euros de um brasileiro", revela; neste, ficou-se pelos 1.000 de um espanhol em férias, que os levava no bolso "para comer".

É com a história da vida de Madonna em Lisboa, que ela conta ao pormenor depois de dizer que "provavelmente não vale a pena porque já todos a conhecem" – ou, pelo menos, contou na segunda das oito noites de concerto, a 14 de janeiro, no Coliseu dos Recreios –, que chega ao auge da viagem: o cenário, essencialmente pop e recheado de símbolos norte-americanos desde o início, converte-se num qualquer recanto de Alfama, forrado a azulejos, a envolver os músicos de instrumentos acústicos (das percussões ao trompete e acórdeão), incluindo a guitarra portuguesa dedilhada por Gaspar Varela, o muito jovem neto de Celeste Rodrigues, a irmã (falecida em agosto último) de Amália, com quem a rainha da pop cantou numa jam session – depois dos dias solitários, fechada em casa, que passou quando chegou à cidade (para acompanhar o filho David Banda, nos Iniciados do Benfica) em meados de 2017 e antes de a sua única amiga em Lisboa, a colombiana Victoria, lhe começar a dizer: "Não podes continuar assim, tens de sair."

Ela saiu – e certo serão o pequeno Gaspar, no seu inglês desajeitado (que ela fez questão de parodiar no Coliseu) sugeriu-lhe que aprendesse um fado. Ela, que nunca foi de recuar perante um desafio, como faz questão de afirmar, num tom de autoelogio que se vai repetindo, a cada vez com palavras diferentes, como se espera de uma rainha da pop, aprendeu – e é em português que ali o mostra: uma única quadra solta do Pechincha, aquela do fadista que aponta uma guitarra e acerta no coração, na entoação certa, a prolongar as sílabas do penúltimo verso.

Não seria o único momento em português do concerto. Além do único palavrão que conhece (cara***), mais que uma vez evocado, no cenário de bairro típico entoou repetidamente o refrão de Killers Who Are Partying: "O mundo é selvagem, o caminho é solitário". Contou ainda Madonna que ficou tão fascinada com a movida lisboeta – especialmente as jam sessions domésticas, entre o fado e a morna, "só pela música e o prazer de tocarmos e cantarmos uns com os outros, uma preciosidade que se perdeu nos Estados Unidos" – que nunca mais parou de sair… e assim nasceu a inspiração de Madame X, o seu último álbum, pretexto da atual digressão e tema preponderante do espetáculo, sintetizando no seu "manifesto" feminista, tudo aquilo que ela própria é: entre muitas outras coisas, santa e pecadora, meretriz, guerreira, mãe, professora, rainha ou espia "na casa do amor".

Por esta altura já ela coxeava, do alto dos seus saltos de dez centímetros – "Não esperava regressar a Lisboa assim", confessa, mas os 61 anos não perdoam… -, mas o espetáculo continuava, incólume. É verdade que não voltaria a fazer pino e espargata, ao diâmetro de um círculo escavado na escadaria do cenário, como na primeira secção de temas – de God Control e Vogue, muito teatrais, a Human Nature, com as três filhas mais novas, Mercy James e as gémeas Esther e Stella a rebolarem-se com ela à boca de cena e a ouvirem-se no microfone, com palavras feministas a secundar o verso "I’m not your bitch" –, a revelar também a Madonna percussionista, batucando ao lado de Miroca Paris, o cabo-verdiano que também conduziu a primeira parte, das 21h30 às 21h50, fazendo versões em tom de morna de clássicos pop dela, como Who’s That Girl e Like a Virgin, cantados em uníssono pela plateia já vibrante e muito atenta, à conta de ter os telemóveis selados desde que passou a porta do Coliseu.

Madonna no Coliseu

No entanto, a partir dessa altura, o que lhe faltou em ginástica, sobrou-lhe em emoção. Foi com a chegada das Batucadeiras de Cabo Verde, que elogiou como "símbolo da força de todas as mulheres" e com quem dançou ainda antes de entrar em cena a sua filha mais velha, Lourdes Maria, também a dançar, que o concerto cresceu, num intróito perfeito para a sua achega ao fado e à morna, embrulhados em pop de discoteca.

Depois, geriu bem o resto, sempre reinante, apesar de coxear, chamando ainda ao palco Dino d’Santiago, para partilhar Sôdade, e o filho David Banda, o miúdo do Benfica, responsável pela sua descoberta de Lisboa e da África de língua portuguesa, guardando para o final Crave, Like a Prayer e I Rise, em apoteose – até sair pelo fundo da sala, atravessando a plateia para não mais voltar. Ou melhor, para só voltar na noite de quinta-feira, para a terceira "viagem íntima num pequeno teatro", como ela chama aos concertos desta digressão, que de pequena não tem realmente nada – nem nos figurinos, que chega a trocar em cena, atrás de um biombo, à base de corpetes colantes, brilhos e reinvenções provocadoras de trajes folclóricos ou religiosos, nem nos cenários, luzes e coreografias depuradas, cumpridas sem mácula.