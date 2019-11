Livros para ler este Outono

Se o verão é a altura do ano em que se lê grandes livros na praia, o outono é a altura do ano em que se lê lombadas nas livrarias - porque é preciso escolher o que oferecer no Natal. Sabendo disso, as editoras lançam muitas obras para o mercado. Em Novembro, esteja atento às bancas. Elas vão mudar de cara.A editora Gradiva, por exemplo, acaba de lançar peixe graúdo. Imortal (512 pp., €22), de José Rodrigues dos Santos, já está nas livrarias.A história? Um cientista chinês anuncia de surpresa o nascimento de dois bebés geneticamente modificados. Logo depois é raptado. A imprensa internacional interroga­-se, os serviços secretos mexem­-se. Tomás Noronha é interpelado em Lisboa por um desconhecido. Pertence à agência americana de tecnologia, DARPA, e revela­-lhe um projeto secreto inspirado no Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Os acontecimentos precipitam­-se: o ­apartamento onde ambos se encontram explode, o metro para onde fogem sofre uma colisão mortífera. O mundo parece enlouquecer. Segundo a editora, "baseando­-se na pesquisa científica mais avançada, o autor revela neste romance a superação do homem pela máquina. Numa aventura de cortar a respiração, Imortal mostra­-nos como a ciência está perto de acabar com a morte".

Bruno Patino, por sua vez, escreveu "A Civilização do Peixe Vermelho" (€14): "Um livro que é um pequeno tratado sobre o mercado da atenção. 136 páginas em que o autor, director do canal Arte France e da escola de jornalismo do Instituto de Estudos Políticos de Paris que tem dedicado o seu tempo a estudar a relação que mantemos com dispositivos digitais, faz um diagnóstico assustador dos efeitos que o permanente contacto notificações, alertas, mensagens, aplicações e afins está a ter na nossa capacidade de concentração. Uma atenção que excede apenas em 1 segundo o tempo de atenção que um peixinho vermelho mantém enquanto dá uma volta ao aquário - 8 segundos apenas."

Já "O Futuro das Profissões - Como a Tecnologia Transformará o Trabalho dos Especialistas Humanos" (€26), de Richard Susskind e Daniel Susskind, apresenta dois cenários para o futuro das profissões, baseados na tecnologia. De um lado, uma versão mais eficiente do que temos. Do outro, uma transformação, com a substituição gradual dos profissionais por sistemas mais eficientes.



Este um livro sobre o impacto da tecnologia e sobre a necessidade de o discutir. Baseado na investigação dos autores sobre mais de dez profissões, este livro garante que avalia a importância das profissões no século xxi e o desafio que a tecnologia coloca aos postos de trabalho. Um sucesso de vendas internacional.

