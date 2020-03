Licor Beirão brinca com ar de pânico de Chicão

Este domingo, o presidente do CDS Francisco Rodrigues dos Santos participou num jantar de comemoração do Dia da Mulher, no Funchal. Enquanto discursava, foi registado um sismo de 5.1 na escala de Richter em toda a região. A expressão do líder centrista não passou despercebida nas redes sociais e levou marcas como o Licor Beirão a brincar com o assunto.



"O quê? Acabou o Beirão?". Foi assim que a marca de bebidas respondeu à reação de Francisco Rodrigues dos Santos. O vídeo foi partilhado nas redes sociais.