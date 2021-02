Leonardo, 13 anos, esteve oito dias nos cuidados intensivos com covid

A porta dos Cuidados Intensivos abriu-se e um auxiliar saiu com um saco de plástico na mão. Trazia a roupa do seu filho, com as meias e as cuecas por cima. Gisela Silva ficou em choque quando lho entregaram. Disse, desesperada: "O meu filho está nu, o meu filho vai ter frio, por favor vistam-lhe a roupa." Só naquele momento se apercebeu da gravidade da situação. Sérgio Leonardo, de 13 anos, entrara para aquela unidade uns minutos antes e a mãe achou que seria temporário – só para ser examinado com maior cuidado.



Não imaginou que ele lá ficaria, e menos ainda que já não o fosse ver. Nessa noite, o estado de saúde do seu filho agravou-se bastante. A temperatura subiu até aos 40.1 graus, um dos seus rins parou de funcionar e outros quatro órgãos também entraram em falência: o intestino, o baço, o pulmão e o coração. Foi preciso pô-lo em coma e ligá-lo ao ventilador. Gisela não se esquece das palavras que ouviu dos médicos: "Mãe, se acredita, reze." Sérgio Leonardo estava em risco de vida.



Começou por uma simples dor de barriga, logo a seguir ao Ano Novo. Depois veio a febre. A primeira vez que Leonardo (como gosta de ser tratado) foi visto, ainda no centro de saúde, desconfiou-se que poderia ser uma apendicite. Acabaria por ser testado à Covid no Hospital de Penafiel e, no mesmo dia, diagnosticaram-lhe uma infeção no intestino. Regressou a casa com medicação, mas as dores de barriga persistiram. No dia 4 de janeiro de 2020, pelas 10h da manhã, entrou nas urgências do Hospital de São João, no Porto, para ser novamente examinado – só dali sairia 17 dias depois.