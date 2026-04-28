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Kiko dá a volta à Europa a pedalar

Sónia Bento
Sónia Bento 28 de abril de 2026 às 23:00

O atleta amador de triatlo arrancou do Porto, em fevereiro, para uma viagem que terminará no Natal. Até agora não teve medo, só sustos com cães que não o largam.

Dar a volta à Europa em bicicleta foi o desafio a que Frederico Mittermayer, de 23 anos, se propôs. Partiu do Porto, a 23 de fevereiro, e prevê terminar no final do ano. Kiko, como é tratado, falou com a SÁBADO, por Whatsapp, no 59.º dia da viagem, de Groningen, nos Países Baixos, onde fez uma paragem de uns dias em casa de uma amiga. Dali ia para Hamburgo, no norte da Alemanha, para se encontrar com outro amigo.

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