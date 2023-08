Kai Cenat. Quem é o streamer que causou o caos em Nova Iorque?

Na sexta-feira, dia 4 de agosto, viveu-se um verdadeiro caos em Nova Iorque, EUA. Milhares de pessoas saltaram para cima de veículos, atiraram garrafas e danificaram quiosques, registando-se alguns feridos. Quatro tiveram que ser levados de ambulância. Porquê? Um streamer decidiu anunciar a oferta de computadores e PlayStations.





Kai Cenat, de 21 anos, é seguido por milhões de pessoas no YouTube e Twitch. Tem 6,5 milhões de seguidores na Twitch e 4 milhões no YouTube, tendo sido considerado o Streamer do Ano em 2022, nos Streamy Awards. No YouTube, onde soma mais de 276 milhões de visualizações, partilhava vídeos humorísticos. Na Twitch, dedica-se a entrevistas e jogos.Em março, quebrou um recorde na Twitch quando um dos seus vídeos foi visto ao mesmo tempo por 300 mil subscritores. Para atingir este número, a 1 de fevereiro passou 24 horas por dia frente à câmara, a conversar, jogar, a fazer entrevistas e a dormir.Na quinta-feira, revelou que ia realizar um giveaway de computadores e 300 PlayStations. Cerca das 13 horas locais em Nova Iorque, as pessoas começaram a juntar-se. O número de pessoas fez com que a oferta não se realizasse e o próprio Kai Cenat ficou dentro do carro junto a Union Square, onde se registaram os distúrbios. Tudo só acalmou quando foi retirado do local pela polícia e agora, foi acusado de incitar a motim e de promover um ajuntamento ilegal de pessoas em Nova Iorque. Voltará a tribunal a 18 de agosto.65 pessoas foram detidas, sendo que metade era menor de idade. O Departamento de Polícia de Nova Iorque teve que declarar uma mobilização de nível 4, o máximo que pode ser convocado por uma chefia intermédia, para o local. Mil agentes tiveram que ir para Union Square.