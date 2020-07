Jornalista Ana Leal deixa a TVI

"Moro num livro envelhecido pelo tempo. Hoje abri esse livro. As imagens sucedem-se. São a minha existência. O que vi. O que senti. O que ninguém poderá contar por mim.

Nomes. Lugares. Pessoas. Rostos. Expressões. Montanhas. Vales. Cores. Cheiros. Medo. Esperança. Memórias", começou por escrever a jornalista. "

O que nunca me conseguirão tirar porque fui eu que escrevi essas linhas. H

oje chorei. Amanhã será outro dia", acrescentou.

A jornalista da TVI, Ana Leal, anunciou esta sexta-feira que o seu vínculo profissional com a TVI terminou. Numa publicação feita nas redes sociais esta tarde, a jornalista admite que chorou e fez um conjunto de agradecimentos a vários colegas e amigos de profissão.Recorde-se que em maio, os jornalistas da TVI que integravam a equipa do programa "Ana Leal" criticaram a decisão da Direção de Informação de cancelar este segmento dedicado ao jornalismo de investigação, considerando que a profissão "não está de quarentena", apesar da pandemia.De acordo com uma carta enviada ao Conselho de Redação da TVI, a que a agência Lusa teve acesso, os jornalistas que faziam parte da equipa deste programa contestam o seu cancelamento, considerando que o "jornalismo não está de quarentena".

O segmento "Ana Leal", que era transmitido quinzenalmente, às terças-feiras, foi suspenso em 10 de março, na sequência da propagação da pandemia, mas "a equipa continuou a trabalhar sob as orientações da coordenadora Ana Leal", apenas em "histórias sobre a temática Covid-19" e que seriam transmitidas no Jornal das 8 "sempre que estivessem concluídas, mas agora sem dia nem hora marcados", prossegue o documento.

As 8 reportagens de Ana Leal que nunca foram emitidas pela TVI Polémicas na Cruz Vermelha, TAP sem quarentena ou suspeitas sobre governantes angolanos estão na lista. Sérgio Figueiredo recusa ter havido censura - Portugal , Sábado.

Com Lusa