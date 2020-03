Quem é Domi, o sétimo artista do Festival Eu Fico Em Casa?

É às 20h, em direto da sua sala em Portimão para o seu Instagram, @domi_8500, que o rapper Domi dá o seu contributo ao festival Eu Fico em Casa, que une 78 artistas da música nacional.





O seu nome verdadeiro é Henrique Domingues e surgiu em 2015 com Confins, sendo muito comparado com Sam The Kid, a sua maior referência. Seguiu-se, Tempo, faixa publicada no seu YouTube no ano a seguir, e um primeiro álbum editado em 2018, de que fazem parte temas como Pensamento Leve, Gato Por Lebre, Segue o Teu Trilho ou Não Esqueço.Alguns desses temas deverão fazer parte do alinhamento, mas é de esperar que Domi estreie novo material neste concerto, uma vez que tem já um novo álbum em produção. Vai testemunhá-lo?