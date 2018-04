No dia 7 de Abril, um acidente rodoviário deixou quatro irmãos órfãos no Texas, EUA. O carro onde Jim e Karisa Clemens, de 31 e 29 anos, seguiam com os cinco filhos foi atingido por uma outra viatura. O casal e Julianna, uma bebé com seis semanas, não resistiram aos ferimentos. Os outros quatro irmãos lutam pela vida no hospital.Esta semana, Angela Clemens, de oito anos, viu pela primeira vez desde o acidente o irmão Zachary, de cinco. Só agora é que Zachary, que fracturou a coluna, ficou forte o suficiente para ir ter com a irmã, que sofreu danos cerebrais. O momento foi captado numa imagem que se tornou viral nas redes sociais.Entre os irmãos sobreviventes, só Nicholas (de dois anos) já recebeu alta. Wyatt, de quatro anos, ainda tem dificuldades a andar. Agora, estão a ser ajudados por familiares e por amigos dos pais, que criaram uma página de angariação de fundos para cobrir os custos dos tratamentos hospitalares.Não foram apresentadas queixas contra a condutora da viatura que embateu contra a dos Clemens. Trata-se de uma jovem mãe que seguia com o filho de um ano no carro, e que perdeu o controlo do automóvel.