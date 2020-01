O sexo não deve ser praticado por nenhum cristão que não seja heterossexual, decretou a Igreja de Inglaterra. Ou seja, católicos homossexuais devem praticar a abstinência. Segundo um guia pastoral emitido pelos bispos britânicos, "para os cristãos, o casamento - ou seja, a união para a vida entre um homem e uma mulher, contraída através da troca de votos - é o único contexto aceitável para a prática da atividade sexual".A igreja de Inglaterra não pretende proibir os homossexuais de casar, mas aconselha que aqueles que o façam e sejam cristãos "assumam o valor de uma amizade profunda e sexualmente abstinente".A Igreja de Inglaterra diz que não tem problemas que os homossexuais estejam numa condição de parceria doméstica, mas que isso não equivale ao casamento. "O casamento advém de tornar públicos os votos, numa celebração solene e é considerado como o único contexto próprio para relações sexuais", afirmou Malcolm Brown, o diretor dos assuntos públicos da igreja de Inglaterra."As relações sexuais foram do casamento heterossexual são interpretadas como ficando aquém dos desígnios dividos para o ser humano", pode ler-se no comunicado citado pelos meios de comunicação britânicos.Há vários anos que a Igreja se tem debatido sobre a forma como deve lidar com os assuntos da comunidade LGBT. Muitas pessoas desta comunidade e que se identificam como cristãs dizem ter-se sentido mal recebidas e acolhidas pela Igreja e vários ativistas pedem que a Igreja permita casamentos entre casais homossexuais.De momento está a ser realizado um estudo sobre a sexualidade humana chamado "Viver no Amor e na Fé".