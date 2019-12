Hoje é tal a dimensão da oferta que é fácil perdermo-nos em escolhas desacertadas. Fica a sugestão de meia dúzia de discos que, para lá do bem e do mal, se prestam a audições mais cuidadas.Em, Nick Cave nem se atreve a esboçar um esgar de raiva. Há espaço, apenas, para o desgosto e para a angústia. A perda do filho adolescente marcou o traço artístico do cantor australiano que chafurda na saudade, na ausência e no vazio. Nem podia ser de outra forma: Cave está encurralado entre o desespero e a agonia.Não está sequer disposto a converter ninguém, mas tão-só a fazer uma das mais belas elegias fúnebres do século. Ghosteen é o disco com que Cave encerra a trilogia da ausência (Push the Sky Away, seguida de Skeleton Tree).No extremo oposto temos, dos Warmduscher: uma orgia conspurcada de hip-hop, funk, punk e disco regada com as participações de Iggy Pop e Kool Keith. A eletrónica, quando aparece, mistura-se de forma lasciva com os restantes géneros e faz a música da banda britânica soar ainda mais suja.Os Warmduscher chegam a escorrer azeite de tão gordurosa que é a sua sonoridade. Ainda assim, é nesse deboche musical que mostram o seu ecletismo e singularidade. Tainted Love é o seu disco com mais potencial para, sem chegar às massas, se tornar uma bíblia.Depois, temos Kanye. O seu mais recenteestá longe de ser uma obra-prima. Ainda assim, Kanye mantém um estilo marcante, apesar de vir a hipotecar a originalidade com uma superficialidade atroz; de West, talvez erroneamente, continuamos à espera de sonoridades para desbravar e desconstruir.Arriscando a manutenção no mundo do hip-hop, saudamos Hobo Johnson (com). Talvez até, um destes dias, possamos ver Marcelo condecorá-lo, nem que seja pela sua ascendência portuguesa: o Sr. Lopes (o pai), bom chefe de família português, na adolescência, pôs o puto fora de casa por pressões da madrasta e isso marcou-o para a vida. O resultado? Hip-hop com laivos de punk e folk, regado a autodepreciação, ironia e sentido de humor.Para Johnson (verdadeiro nome, Frank Lopes Jr.), cada encontro, despedida, ou até um simples café, assumem dimensões dramáticas. Como o próprio reconhece, "I’m going to be alone forever but I’m getting used to the thought/ And in a couple years I’ll pay to make it stop."Kevin Morby, com, faz a transição perfeita entre o gospel e o rock’n’roll, ao jeito daquele Bob Dylan dos bons velhos tempos, ao mesmo tempo que se vislumbram uns tiques que remetem para Lou Reed. Oh My God está repleto de religiosidade: estão presentes as alegorias, mas é no cruzamento entre o divino e o profano que Morby atinge todo o seu potencial, colocando em prática o seu toque suave de compositor. Ao quinto disco, o cantor norte-americano aposta forte em ficar para a história do livro de honra da música norte-americana, de feição mais popular.E para quem gosta de Lorde e pop stars adolescentes, este ano temos a estreia de Billie Eilish. Tal como Lorde, ainda que possa ter toda a maturidade do mundo nada muda o facto de Eilish ser uma miúda de 17 anos. Versos como "I’m that bad type/ make your mama sad type", que no caso de Patti Smith seriam uma excelente metáfora, para Eilish são quotidiano., tal como Pure Heroine, de Lorde, não é mais do que um excelente álbum de estreia de uma adolescente que, de forma inteligente, se colocou na pole position de um nicho de música alternativa para adolescentes, feito por adolescentes.