O bicho é feio e polarizante. Há quem o adore e quem o deteste. O que não há é quem fique indiferente a um arroz de lampreia. E se faz parte dos que apreciam pratos baseados na lampreia, saiba que já estamos na época deste peixe de rio que nesta altura do ano é apanhado no rio Minho, no Mondego, no Lima, no Trancoso e até no Tejo - por alguma razão há quem lhe chame o Monstro do Rio. Em Lisboa, prove-o no Pap'Açorda, no Dom Feijão, no Solar do Presuntos ou na Imperial. Em Matosinhos, experimente O Gaveto.No JNcQUOI Asia está a chegar ao fim uma semana dedicada à cozinha tailandesa, mas ainda tem até segunda-feira para conhecer a ementa especial que o chef australiano David Thompson - um especialista na matéria - preparou para o restaurante do grupo Amorim Luxury.Pode ser o jogo que decide o campeonato, como pode ser o jogo que deixa tudo na mesma. Assim como assim, talvez o melhor seja não perder um minuto do jogo FC Porto - Benfica que se vai realizar no sábado, às 20h30. Se não arranjou bilhete, experimente estes bares e restaurantes em Lisboa que prometem ambiente de estádio, ecrãs gigantes, cerveja e petiscos: Winston Bar, CR7 Corner Bistro, Café Império, The Couch - Sports Bar, Real Sports Bar, O Reserva. E no Porto, estes: Canal 3, 17º Restaurante & Bar, Tasquinha dos Amigos, Café Onital, Mauritânia Real, Amigos do Petisco.O Ballet do Teatro Nacional da Croácia em Zagrebe apresenta-se sábado, 18h30, às no Teatro Camões com o clássico Morte em Veneza. O espetáculo chega a Portugal no âmbito do TROCA, um programa da Companhia Nacional de Bailado (CNB) que promove permutas entre companhias congêneres. Será a primeira vez em que o português Guilherme Gameiro Alves, bailarino principal da companhia croata, dançará no País enquanto bailarino profissional.Entretanto, em Guimarães já começou a 10.ª edição do Guidance, festival de dança contemporânea cuja programação é este ano dominada por mulheres como as coreógrafas Tânia Carvalho, Elizabete Francisca, Joana Castro e Tânia Carvalho. De destacar ainda a estreia nacional, no domingo, 8, às 21h30, da peça Outwitting the Devil, do coreógrafo britânico com ascendência do Bangladesh, Akram Khan.Dois dramas emocionantes passam nos Canais TVCine este fim de semana: Derradeira Viagem, de Richard Linklater, e O Professor e o Louco, protagonizado por Mel Gibson e Sean Penn. Em Derradeira Viagem, que será mostrado no TVCine Top no sábado, às 21h30, três ex-combatentes americanos da guerra do Vietname reúnem-se para o funeral do filho de um deles, morto na guerra do Iraque. Pelo caminho, recordam o passado e apaziguam memórias partilhadas da guerra, as quais persistem em modelar as suas vidas.No domingo, ás 21h30, o mesmo canal exibe O Professor e o Louco, filme biográfico baseado no bestseller de Simon Winchester sobre a extraordinária história de dois homens que, em 1857, conceberam o Dicionário de Inglês de Oxford - um dos projetos mais ambiciosos e revolucionários da época.Gisela Pissara, a crítica de teatro da, deu três estrelas e meia (em cinco) à multipremiada peça da britânica Caryl Churchill, Um Número, que fala sobre clonagem humana e da relação frustrada de um pai (Virgílio Castelo) com o seu filho (José Pimentão). A peça tem encenação do português André Murraças e pode ser vista no Teatro da Trindade, em Lisboa, até 8 de março.Ainda por Lisboa, também o Teatro São Luiz e o Nacional D. Maria II têm espetáculos novos. No São Luiz, Ricardo Neves Neves e Filipe Raposo apresentam uma comédia musical sobre a Reconquista de Olivenza (o título da peça) que reúne em palco 57 artistas, entre atores e músicos, e que tem ainda personagens que são desenhos animados projetado em vídeo. Para ver sexta-feira e sábado às 21h ou domingo às 17h.Já na sala estúdio do D. Maria II, Bruno Bravo, diretor do grupo Primeiros Sintomas, encena até 16 de fevereiro o clássico Subitamente no Verão Passado, de Tennessee Williams. A peça está em cena sexta-feira às 21h30, sábado às 19h30 e domingo às 16h30.Salvador Sobral troca o seu habitual repertório jazzístico por outra das suas paixões musicais: a canção francesa e, em particular, o belga Jacques Brel. São dele as músicas que Sobral irá cantar na sexta-feira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e no sábado na Casa da Música do Porto.Se estiver pela Invicta, saiba que entre 7 e 9 de fevereiro o festival Porta Jazz está de volta para a sua 10.ª edição. O que significa que alguns dos melhores músicos de jazz da atualidade, gente como Peter Evans, Ricardo Toscano ou Jeffrey Davis, vão dar concertos em diferentes espaços do Teatro Tivoli.Numa frequência musical diferente da jazz mas não menos relevante, o Beat Palace leva ao Maus Hábitos - outro espaço histórico do Porto - os portugueses Dj Ride e Stereossauro. A dupla vai tomar conta dos pratos e pôr o sistema de som a debitar hip hop até às quatro da manhã dde sábado para domingo.Para quem queira tirar folga do cinema americano, Corpus Christi – A Redenção estreou esta semana e apresenta uma interessante alternativa. O candidato da Polónia a Melhor Filme Internacional nos Óscares deste domingo conta a história de um jovem ex-recluso que se infiltra numa paróquia local e resgata a sua vila do torpor religioso em que se encontra. Um filme de Jan Komasa, com um excelente papel principal de Bartosz Bielenia.